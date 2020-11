Illa confirma el cese de dos altos cargos y la llegada de nuevos fichajes catalanes

Continúan los movimientos en el Ministerio de Sanidad. Dos semanas después de que Rodrigo Gutiérrez presentase su dimisión como director general deOrdenación Profesional en medio de las protestas de los profesionales sanitarios, el departamento liderado por Salvador Illa ha publicado su cese en el BOE.

El encargado de sustituir a Gutiérrez al frente de Ordenación Profesional será el médico Vicenç Martínez Ibáñez, que tan solo llevaba diez meses como director gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo SESCAM tras décadas de trayectoria profesional en Cataluña.

Martínez ocupó cargos de gerencia bajo el paraguas del Instituto Catalán de la Salud durante más de siete años. Antes de llegar a Toledo fue gerente del Hospital Vall d'Hebron y, según explican fuentes sanitarias en Barcelona, su cese por parte de la Generalitat fue muy sonado y se vinculó a diferencias con la actual consejera del ramo, Alba Vergés (ERC). Las mismas fuentes le consideran cercano al PSC.

En junio de 2019, los socialistas catalanes presentaron una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Govern sobre los motivos de su salida, tal y como adelantó el diario Crónica Global.

Martínez es especialista en Cirugía Pediátrica y fue el cirujano del primer trasplante hepático infantil de España, además de co-líder del primer programa de Cirugía Fetal del país. Ha ejercido como jefe de servicio de su especialidad en el Hospital Universitario Vall d’Hebron durante más de 30 años y ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica.

Plan Nacional sobre Drogas

Pero no es el único cambio promovido por Illa. Según recoge el BOE del 11 de noviembre, el ministro de Sanidad también ha cesado -previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día anterior- a María Azucena Martí Palacios como delegada para el Plan Nacional sobre Drogas "agradeciéndole los servicios prestados".

El titular de Sanidad ha nombrado a Joan-Ramón Villalbí como sustituto. Este era el responsable del área de Calidad y Procesos en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Es médico especialista en MedicinaPreventiva y Salud Pública y ha trabajado en la gestión y evaluación de servicios y programas de salud pública, adicciones y Atención Primaria.

Desde el curso 2005-06 ha sido profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y es miembro del Consejo Editorial de las revistas Health Promotion International, Adicciones, Revista Española de Salud Pública, y Atención Primaria, así como del Comité de Expertos de Medicina Clínica.

Cargos 'heredados'

El Ministerio de Sanidad elude explicar el motivo de los ceses de Rodrigo Gutiérrez y María Azucena Martí Palacios. Fuentes del sector sanitario cercanas al departamento apuntan al malestar que supuso la llegada de Illa en equipos que habían sido formados con anterioridad, además de las fricciones que se habrían generado en los últimos meses por los fallos en la gestión de la pandemia y el descontento de los sanitarios.

La marcha de Rodríguez fue vinculada directamente con la huelga nacional de médicos, pero este lo negó rotundamente en iSanidad. "Las razones son personales, no tienen que ver con las cosas que se están publicando, en absoluto. No tiene que ver con la huelga de médicos como están diciendo de forma interesada. No hay ningún motivo de estos", defendió el ya exdirector general deOrdenación Profesional.

Tanto Gutiérrez como Martí llegaron a sus cargos de la mano de la exministra de Sanidad Carmen Montón en junio de 2018 y se mantuvieron en su departamento después de que la dirigente socialista se viese obligada a dimitir por irregularidades en su Máster.

Primero con María Luisa Carcedo y después con Illa, que ahora ha decidido prescindir de ellos y anunciar nuevos fichajes 'estrella'. Algo similar ocurrió con Faustino Blanco, exsecretario general de Sanidad a propuesta de Carcedo.

Su departamento se transformó en la nueva Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el ministro Illa nombró al zamorano Alfredo González como máximo responsable.

Cambio de nombre de dos direcciones

Además, el Ministerio de Sanidad ha decidido cambiar el nombre de dos direcciones generales, reconfirmando a sus titulares.

Pilar Azcárraga, a la que el grueso de sindicatos y profesionales sanitarios acusan de estar "desaparecida" durante la crisis derivada de la pandemia, ha sido destituida como directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación y nombrada nuevamente como directora general de Salud Pública, a secas, sin la coletilla de "Innovación y Calidad".

La otra Dirección General que ha cambiado de nombre es la de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Al frente se encuentra Patricia Lacruz, quien también llegó de la mano de Montón, con la que trabajó durante su etapa como consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Lacruz pasará a ser directora general de Cartera Común, manteniendo el resto de la coletilla del cargo.