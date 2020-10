Dimiten tres altos cargos del Ministerio de Sanidad por la gestión de la covid

Mutis por el foro. El Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa guarda silencio ante el goteo de dimisiones que parecen haber sacudido a la cúpula del departamento la misma semana en que los médicos han salido a la calle en señal de protesta.

Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional, presentó su dimisión como responsable de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud el pasado jueves, según ha reconocido el propio afectado a ¡Sanidad y según informaron a Vozpópuli fuentes del sector sanitario cercanas al ministerio.

El equipo de Illa continúa sin confirmar oficialmente su marcha. Este diario se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad para conocer los motivos de la salida pero no ha recibido respuesta.

A la dimisión de Gutiérrezse habría sumado la de Yolanda Álvarez González, que ejercía como vocal asesora en su mismo departamento. También la de María Ángeles López Orive, subdirectora de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

Illa: "Cuando haya cambios, lo comunicaremos"

Illa fue preguntado al respecto durante la presentación de los Presupuestos del Ministerio de Sanidad para 2021, pero eludió responder. "Cuando haya cambios en el Ministerio, se lo comunicaremos", zanjó.

No fue hasta última hora de la tarde de este viernes cuando el propio Gutiérrez decidió hacer declaraciones en un medio de comunicación. Según recoge iSanidad, el ya ex director general de Ordenación Profesional niega que los motivos que le han llevado a tomar esta decisión tengan que ver con la huelga nacional de médicos.

"Las razones son personales, no tienen que ver con las cosas que se están publicando, en absoluto. No tiene que ver con la huelga de médicos como están diciendo de forma interesada. No hay ningún motivo de estos", defendió Gutiérrez según publica iSanidad.

Malestar ante la huelga y la gestión

Su dimisión llega en un momento en el que la relación del Ministerio de Sanidad con los médicos no atraviesa su mejor momento. La aprobación del Real Decreto Ley 29/2020 provocó el rechazo frontal de toda la profesión médica y fue la gota que colmó el vaso para convocar una huelga nacional que arrancó el pasado martes.

De orígenes castellanomanchegos, Gutiérrez llegó al departamento de la mano de Carmen Montón para dirigir el área de recursos humanos, y mantuvo sus competencias tanto con María Luisa Carcedo y Salvador Illa. Se trata de la segunda dimisión de un alto cargo en Sanidad desde que estallara la pandemia. La primera fue la del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco.

En agosto, la repentina aparición en el BOE de una nueva Secretaría de Estado para "reforzar" el Ministerio de Sanidad reavivó la 'guerra' en el equipo de Salvador Illa. Según ha podido saber este diario, los fallos en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus han generado más fricciones de las aparentes. Sobre todo con los pesos pesados heredados de las eras de Montón y Carcedo.