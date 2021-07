Ignacio Cembrero ha denunciado ante la Fiscalía el espionaje sufrido por las autoridades marroquiés gracias a 'Pegasus', un software producido por la compañía israelí NSO y vendido a gobiernos de todo el mundo. El periodista español ha solicitado que se investiguen los hechos para que se identifique a los responsables.

Y es que, el diario francés 'Le Monde', uno de los medios que participó en una investigación de un consorcio de medios internacionales que publicó la noticia este mismo mes, señaló entonces que uno de los periodistas presuntamente espiados era el español Ignacio Cembrero, especialista en el Magreb, y quien les declaró entonces que "no estaba sorprendido", ya que en junio un diario marroquí publicó informaciones a partir de una conversación por WhattsApp con dos personas de la que no había hablado a nadie.

Ahora, según ha adelantado Reporteros Sin Fronteras y ha confirmado el propio Cembrero a Vozpópuli, el periodista español ha presentado una denuncia para intentar averiguar quién está detrás del espionaje de 'Pegasus'. En la información publicada este miércoles por RSF, se explica que en informaciones posteriores a la publicación de la noticia del espionaje, se señaló que el organismo que puso en marcha la acción fue la Direction Générale de Surveillance du Territoire, una de las autoridades policiales que operan en Marruecos.

Y es que el 20 de junio de este año, un diario afín al Gobierno marroquí publicó un artículo titulado 'Ignacio Cembrero: l’ectoplasme de la Moncloa', en el que se relataba que el periodista había mantenido reuniones con un miembro del Gobierno de España y con altos cargos de la Administración del Estado.

Es más, el artículo recoge que el periodista español llegó a mandar unos mensajes en referencia a la crisis diplomática entre España y Marruecos. En la denuncia, según ha confirmado Cembrero a este diario, sí constan los nombres de las personas con las que se reunió.