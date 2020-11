Iglesias presiona para que el Gobierno prohíba los desahucios y cortes de suministros durante el estado de alarma

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está promoviendo en el seno del Ejecutivo que se prohíban "de manera efectiva" los desahucios por impago a las familias que no tengan alternativa habitacional y también los cortes de suministros a hogares vulnerables durante todo el tiempo que se extienda el estado de alarma; es decir, en principio hasta mayo.

Según indicaron a Servimedia fuentes de Unidas Podemos, la Vicepresidencia Social ha presentado "hace unos días" esta propuesta a la parte socialista del Gobierno, a fin de corregir un punto muerto que quedó por cubrir con las medidas del escudo social y sus prórrogas, con el que ya en su momento no se quedaron conformes y que ahora consideran inaplazable. En concreto, que actualmente están prohibidos los desahucios hasta el 31 de enero sólo para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad por la epidemia de coronavirus.

Unidas Podemos constata que "en las últimas semanas se están ejecutando muchos desahucios de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis de la covid", y "algunos de ellos muy graves, con niños y niñas" desalojados se su vivienda. De ahí que el sector encabezado por Iglesias pretenda prohibir todos los desahucios mientras dure el estado de alarma.

Cortes de suministros

"En pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios. Del mismo modo, no tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna los suministros tienen que estar garantizados", argumentan desde la Vicepresidencia Social para explicar el ámbito temporal en el que aspiran a prohibir los desahucios.

La prohibición de desahuciar beneficiaría tanto a quienes puedan ser expulsados por impago de hipoteca como por no cumplir con el alquiler o ver finalizado su contrato de arrendamiento, cuando no tengan alternativa habitacional, y, en el caso del alquiler, siempre que el dueño del piso no esté a su vez en situación vulnerable. Igualmente, la suspensión de los cortes de suministros que pretende Unidas Podemos

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera José Luis Ábalos daban fe esta semana de que existe este empeño de los ministros de Unidas Podemos y en particular de Iglesias por prohibir todos los desahucios debidos a impago y todos los cortes de suministros, pero advirtieron de que la propuesta de sus socios de gobierno es imposible de llevar a cabo tal como está formulada.