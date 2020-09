Iglesias y Calvo cargan contra Casado por "bloquear" la renovación del CGPJ: “Es una burla indecente”

Pablo Iglesias ha vinculado este domingo el "bloqueo" en la renovación del Poder Judicial a Pablo Casado y al objetivo del PP de "usar los tribunales para hacer oposición". El vicepresidente del Gobierno ha calificado de "burla indecente" que el órgano de gobierno de los jueces no haya sido renovado desde 2018.

"La renovación del Poder Judicial es un mandato constitucional. El bloqueo de Pablo Casado en el CGPJ, con el fin de usar los tribunales para hacer oposición, tal y como reconoce el PP abiertamente, es una burla indecente a la Constitución y a la democracia", ha escrito el vicepresidente en un mensaje en Twitter.

"Casado pretende incumplir la Constitución"

Iglesias no es el único miembro del Gobierno de coalición que recientemente se ha referido a este asunto. También este domingo Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Ejecutivo, ha arremetido contra Casado por la falta de renovación en el CGPJ. "El señor Casado pretende incumplir la Constitución y llamarse constitucionalista. Pretende tener una mayoría en esos órganos que ya no se corresponde con sus derrotas electorales, saltándose de la Constitución. Los resultados electorales son sagrados en democracia. Casado no ha aceptado los suyos", ha afirmado en una entrevista concedida a El País.

El PP culpa al PSOE

Enrique López, secretario de Justicia del PP y consejero en la Comunidad de Madrid, ha atribuido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las dificultades existentes para alcanzar acuerdos parlamentarios que permitan renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones. "El problema lo ha generado Sánchez y el problema lo tiene que solucionar Sánchez", ha afirmado López en una entrevista concedida a Europa Press.

López ha asegurado que las negociaciones entre PP y PSOE para renovar los citados órganos comenzaron en enero tras la formación de Gobierno, pero se complicaron con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. "Es algo sin precedentes en un Estado europeo", señala el secretario de Justicia del PP.

En funciones desde 2018

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde diciembre de 2018. Las negociaciones para cambiar a los 20 vocales y al presidente, Carlos Lesmes, parecían avanzadas entre el PSOE y el PP, pero los populares apuntan a la despolitización del órgano con la vuelta al sistema de designación de los magistrados como el anterior a 1985, con una menor participación de las Cortes Generales.

Actualmente el CGPJ tiene una mayoría conservadora arrastrada desde el mandato de Mariano Rajoy. Para la elección de magistrados se necesita una mayoría de 13 votos entre los 20 vocales que conforman el CGPJ.