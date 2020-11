La estrategia de Iglesias con Bildu en el Congreso difumina a Podemos en País Vasco

La estrategia de Pablo Iglesias de pactar con EH Bildu está provocando un daño colateral para Podemos apenas perceptible a nivel nacional pero evidente en el País Vasco. El más que probable acuerdo presupuestario del Gobierno central con la coalición abertzale en el Congreso refuerza a Arnaldo Otegi y los suyos en Euskadi precisamente en detrimento de Podemos, cuya posición se difumina poco a poco entre sus votantes.

A priori el pacto entre Iglesias y Otegi beneficia a ambas partes porque el líder de Podemos consigue alejar a Ciudadanos del Ejecutivo y porque los bildutarras refuerzan su papel de partido "útil" con un perfil más izquierdista que nacionalista. Pero esto también tiene sus consecuencias en la política vasca. Cuanto más crece en el Parlamento nacional Bildu, que con su cara más pragmática emula la tradicional costumbre del PNV de lograr pactos con los gobiernos centrales, menos fuerza y relevancia tiene Podemos en el País Vasco.

Por muchos pactos que alcancen en el Congreso, en Euskadi ambas formaciones compiten por los votos a la izquierda del PSE. Pero lo que está ocurriendo en los últimos días entre Bildu y Podemos en Madrid parece no preocupar demasiado a la actual dirección de Podemos Euskadi, con Pilar Garrido como secretaria general y Miren Gorrotxategi como líder en la Cámara de Vitoria.

Podemos: "No nos preocupa"

Este mismo viernes le preguntaban expresamente a Gorrotxategi en Radio Euskadi si teme que Bildu pueda ocupar parte de su espacio electoral con su nueva estrategia. Su respuesta fue esta: "Nosotros no pensamos en términos tácticos y electoralistas. Tenemos un espacio político propio y creemos firmemente que ese espacio no lo ocupa EH Bildu. Trabajamos por ensanchar ese espacio. Si EH Bildu decide hacer cosas que puedan empequeñecer ese espacio es algo que no nos preocupa, porque lo que nos preocupa es tener unos Presupuestos progresistas".

En Podemos supeditan la posible pérdida de apoyos en beneficio de Bildu a la aprobación de los Presupuestos

De dichas palabras se deduce que en Podemos Euskadi supeditan esa posible pérdida de apoyos en beneficio de Bildu a la aprobación de las cuentas públicas. La anterior dirección del partido morado en el País Vasco era más combativa con la estrategia de la dirección nacional. Pero es obvio que eso se ha acabado. Garrido, Gorrotxategi y los suyos, todos ellos pablistas una vez desaparecidos los antiguos dirigentes, siguen a pies juntillas las directrices de Iglesias. Y ahora defienden que el pacto con Bildu no les erosiona.

Bildu sí va a por Podemos

Volviendo a la batalla en las urnas, lo cierto es que en las elecciones autonómicas del pasado verano Bildu centró sus esfuerzos precisamente en mostrar su rostro más amable para ubicarse como la única alternativa de izquierdas al PNV y crecer a costa de Podemos. Esa estrategia, unida a la enorme insistencia con la que Podemos reclamaba formar un tripartito liderado por los bildutarras, provocaron un claro trasvase de votos del partido morado a la coalición de Otegi.

Los podemitas llevan cuatro años perdiendo apoyos en Euskadi. De ser la primera fuerza dos veces en las generales (2015 y 2016) a ser la cuarta fuerza en las autonómicas. En el espacio de Unidas Podemos sufrió un claro retroceso en los comicios de julio al perder dos diputados y miles de sufragios. En cambio, Bildu creció en votos y escaños.

En un documento previo a esas elecciones que desvelaron varios medios vascos los bildutarras dejaban claro que su camino para crecer por la izquierda pasaba por arrebatar votantes a unos morados que, a su juicio, se estaban deshinchando a marzas forzadas. En dicho texto criticaban a sus rivales por "la escasa solidez ideológica, las permanentes disputas y fracturas internas, los errores tácticos".

Bildu y Podemos se han convertido en socios bien avenidos en el Congreso, pero siguen siendo rivales en Euskadi. Al menos por ahora.