El Consejo Insular de Ibiza está preparando un nuevo dispositivo para acabar con las habituales fiestas ilegales de la isla y así reducir el número de casos de coronavirus. Por ello, está buscando a jóvenes extranjeros, de entre 30 y 40 años, para que se infiltren en las numerosas celebraciones ilegales y que luego reporten a las autoridades.

Con las discotecas cerradas desde hace más de un año por la pandemia, cientos de jóvenes residentes y turistas tratan de sortear cada día la prohibición de no celebrar fiestas y han trasladado esta actividad a los domicilios privados, donde la Policía no puede entrar sin una orden judicial.

"Son grupos profesionales que han venido de fuera para suplir la falta de ocio nocturno y que utilizan el subterfugio de hacerlo en viviendas para que la Policía no se atreva, no pueda o no esté segura de poder acceder a estas casas", explicó recientemente Mariano Juan Colomar, vicepresidente del Consejo de Ibiza.

Sobre este plan piloto, que se desarrollará durante este mes de agosto, el vicepresidente asegura que prefiere no dar más detalles porque el éxito de esta iniciativa radica en que se haga con discreción.

Así, las personas contratadas para esta labor deberán ser extranjeros para que no puedan ser reconocidos por los locales y sus objetivos serán disuadir a los organizadores, detectar las fiestas ilegales que suelen convocarse a través de mensajes de WhatsApp y, sobre todo, disolverlas, entrando en ellas e informando de su localización a la Policía Local de la zona. Una vez detectadas, las multas para los responsables podrían alcanzar hasta los 300.000 euros.

Casos de coronavirus

Ayer se notificaron 126 nuevos positivos en la isla, hay 85 ingresados en planta, 9 pacientes graves continúan en cuidados intensivos y 2.916 contagiados están bajo supervisión de Atención Primaria, por lo que hay 3.001 personas con el covid detectado.