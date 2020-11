Se hace viral este polémico anuncio publicado por Iberdrola

Iberdrola está siendo muy criticada en las redes sociales por un vídeo que ha publicado a través de su cuenta de Twitter con el que trata de concienciar a los jóvenes del coronavirus.

En las imágenes podemos ver a varios jóvenes de botellón mientras beben, se besan, tienen contactos unos con otros sin mantener la distancia ni llevar mascarilla.

A continuación, se ve a una de estas en casa con su familia. Los padres se muestran preocupados después de que saliera con sus amigos y preguntan si ha tenido cuidado y ha llevado la mascarilla, a lo que ella miente diciendo que sí.

Acto seguido se ve una dura imagen: a la joven con una pistola, metida dentro de una bolsa de papel, matando a su padre, una metáfora del peligro que supone no tomar medidas, contagiarse de la covid-19 y transmitirlo a tu familia, provocándoles la muerte.

"No seas tú la bala" es la frase con la que acaba este video, que es uno de los cortos que se han presentado al concurso de micro-cine "Compromiso en 60 segundos", organizado por Iberdrola y 'Cultura inquieta'.

Evita el riesgo de portar un arma que puede acabar con tu vida y la de los tuyos. Esta dura historia de #microcine nos recuerda que debemos CONCIENCIARNOS todos 😷.Gracias a @huesa_javier por su corto para el concurso #CompromisoEn60 con @culturainquietahttps://t.co/E32bCQfzi9pic.twitter.com/HELd81rijZ — Iberdrola (@iberdrola) November 11, 2020

Críticas contra Iberdrola

La compañía eléctrica está recibiendo muchas críticas por este vídeo en las redes, muchas de ellas acusan a Iberdrola de tener una doble moral o de llamar a los jóvenes "asesinos".

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter: "No se que me quema más, que por decimocuarta vez traten a los jóvenes de criminales de guerra, que ese asalto mediático ya no sea solo viralidad espontánea en redes sociales o que me quiera venir PUTO IBERDROLA a darme lecciones de moral" o "Iberdrola dando lecciones morales jajaja". Otros pretenden denunciar "esta campaña porque atenta contra todo".

No se que me quema mas, que por decimocuarta vez traten a los jovenes de criminales de guerra, que ese asalto mediatico ya no sea solo viralidad espontanea en redes sociales o que me quiera venir PUTO IBERDROLA a darme lecciones de moral https://t.co/4jlJwOPOZE — El Charl (entre fiestas) (@El_Charl_MS) November 13, 2020

@iberdrola????? No soy los mejores para hablar de moralidad https://t.co/dex7NGxkBkpic.twitter.com/R62G6c9YaY — ᴀʟᴍᴀ ᴇɴ ᴘᴇɴᴀ (@BadTeenage) November 13, 2020