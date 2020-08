La parálisis política, la huelga y los rebrotes ponen en peligro el inicio del curso

El caos se ha apoderado de la comunidad educativa. Faltan tres semanas para que arranque el curso escolar y a la parálisis del Gobierno frente al avance de los rebrotes de coronavirus se suma una huelga de profesores en Madrid.

En pleno auge de los contagios por covid-19 y a falta de un protocolo común dirigido a todos los centros escolares, los presidentes autonómicos continúan a la espera de que Pedro Sánchez reactive la Conferencia de Presidentes para abordar la vuelta a las aulas.

Moncloa -responsable de la decisión- aún no ha fijado fecha en el calendario. Pero la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, avanzó este martes que la reunión podría tener lugar "a finales de agosto o principios de septiembre".

Los dirigentes regionales reclaman al Ejecutivo central mayor "coordinación" y los partidos de la oposición llevan días pidiendo a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que salga de su "escondite".

A última hora de la tarde de este jueves, y tras las críticas recibidas por el grueso del sector educativo, Celaá publicó un tuit en el señala que el próximo 27 de agosto se celebrará una conferencia sectorial conjunta de Educación y Sanidad. Dos días antes el secretario de Estado y los viceconsejeros se reunirán en la Comision General de Educación.

El próximo jueves 27, celebraremos una conferencia sectorial conjunta de Educación y Sanidad, tal y como ha adelantado hoy el ministro Illa a las CCAA. También asistirá la ministra de @territorialgob. — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) August 19, 2020

Huelga de profesores en Madrid

Sindicatos docentes de todo el país claman contra la "tardanza" en recibir instrucciones concretas por parte de la Administración y señalan que se trata de un asunto que, a su juicio, debería ser "prioritario".

El malestar se ha traducido en una huelga que, por ahora, solo afectará a la Comunidad de Madrid. Las protestas han sido promovidas por CCOO, UGT y CGT y STEM y han desatado una nueva tormenta política.

Otros sindicatos como ANPE o CSIF se mantienen al margen de la convocatoria. El primero de ellos reprocha la "improvisación" a Gobierno central y CCAA, pero considera que se trata de una huelga "ideológica y a la carta que añade más confusión a la comunidad educativa y por supuesto al propio profesorado".

Confusión en las familias y en los centros

Los sindicatos convocantes han descolocado a los centros y a las familias. A la vista de la situación sanitaria que atraviesa España, muchas de ellas no están seguras de llevar o no a sus hijos al colegio.

"Pensamos que estos asuntos deben afrontarse fuera de la contienda política, y que es preciso buscar soluciones entre todos. Habría que dejar de culparse unos a otros y dar a la sociedad ejemplo de trabajo en equipo haciendo frente a este grave problema", declaran desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España.

La presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), Begoña Ladrón de Guevara, considera que lo "prioritario" es que los alumnos regresen a clase "con la mayor normalidad posible" y invita a los distintos agentes de la comunidad educativa a no "perder ese norte".

"La huelga llega en el peor momento"

Pedro José Caballero, presidente de Concapa, opina que la huelga de los profesores "llega en el peor momento". "Más que una huelga del profesorado de la enseñanza pública, que se ha convertido en una reivindicación política, pediríamos que de una vez por todas tanto el Ministerio como las comunidades autónomas se coordinen para desarrollar un verdadero protocolo único y general para todo el territorio", reivindica.

Según el presidente de Concapa, la vuelta segura a las aulas pasa por realizar tests masivos y periódicos para toda la comunidad educativa o bien por incrementar la inversión en educación.

José Luis Castellano Rudilla, presidente de la plataforma Educación y Familias cree que "si existía alguna posibilidad de paliar los daños ocasionados por el curso anterior con esta huelga se puede acabar con la formación de una generación de estudiantes".

Rudilla cree que existe una utilización política de la Educación. "Es el nuevo de caballo de batalla político para nuestros gobernantes. Están más preocupados por aniquilar al adversario que por servir a los ciudadanos que de una manera u otra les han elegido para esos puestos", denuncia.

"La huelga en Madrid no tiene ninguna justificación intelectual, ya que no hay comunidad que haya solucionado con seguridad el inicio del nuevo curso. La nefasta gestión del Ministerio de Educación lo único que hace es crear más incertidumbres e inseguridades", añade. Desde Educación y Familias creen que "no es el momento de hacer huelgas, sino de trabajar todos juntos".

Celaá asegura estar "en diálogo constante" con las CCAA

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, ha asegurado en Más de Uno que las familias no saben "a qué se van a enfrentar en este inicio de curso" y afirma que las familias están "descolocadas".

Advierte que "ya no vale la improvisación" que hubo durante el pasado curso porque "se ha tenido tiempo suficiente para crear un plan". Preguntada por la huelga de profesores, la dirigente de CEAPA responde a este diario que prefiere no hacer valoraciones sobre las protestas en Madrid.

Fuentes de distintas autonomías reconocen a este diario que no han recibido nuevas órdenes ni propuestas ante el avance de los contagios: las acciones de Educación se limitan a la elaboración de una guía de recomendaciones y medidas de prevención e higiene y a un documento con 14 pautas genéricas que acordaron con la mayor parte de CCAA. Ambos escritos fueron presentados en junio.