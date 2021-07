Los Reyes han presidido este jueves en el Palacio Real un acto en el que, con presencia de representantes de todos los poderes del Estado, además de presidentes autonómicos y dirigentes de partidos de la oposición, se ha homenajeado a los fallecidos por la covid-19, así como a los sanitarios que han perdido la vida por la pandemia.

El monarca Felipe VI ha presidido el acto junto a doña Letizia pero, en esta ocasión y a diferencia del año pasado, con la ausencia de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Tras la llegada de los Reyes ante el pebetero en el Patio de la Armería del Palacio Real, María Díaz Diñeiro, hija de Joaquín Díaz Domínguez, jefe de Cirugía del Hospital La Paz fallecido por el covid, ha sido la primera en tomar la palabra. "Hoy estoy aquí porque mi padre ya no está", ha comenzado.

"Como tampoco están hijos, parejas, padres, hermanos de todas las familias que hoy asistimos a este homenaje (...) Nosotros no le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano. No nos dijimos adiós. Pero él, como tantos pacientes covid, no estuvo solo. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores estuvieron acompañándole hasta que se marchó", ha señalado.

En su homenaje a la labor desempeñada por los profesionales sanitarios, Diñeiro ha querido agradecer el "esfuerzo sobrehumano" que han hecho, "anteponiendo su propio bienestar". Tras afirmar que los ciudadanos han vivido "echando de menos" y con "silencios atronadores y heridas que ni un cirujano puede cerrar", ha querido recordar que "el sistema sanitario español es único" y ha pedido "cuidar a los sanitarios".

Los sanitarios han trabajando sin descanso y con total entrega en una crisis en la que no había vacunas (...) Lo hicieron salvando y tratando de salvar a muchas otras".

"A quienes fallecieron en soledad"

El Rey, por su parte, ha recordado que "los sanitarios han trabajando sin descanso y con total entrega en una crisis en la que no había vacunas". "Lo hicieron salvando y tratando de salvar a muchas otras. Han dejado una huella indeleble en todos", ha expresado.

El jefe del Estado ha recordado a "quienes fallecieron en soledad" y la "pérdida de personas mayores" a las que tanto se les debe. "No existen palabras que de verdad consuelen la pérdida y ausencia de un ser querido", ha continuado el monarca.

El monarca ha querido subrayar que el virus sigue presente y que aún se debe "luchar" contra la pandemia. y que "rendirse no es una opción". "Seguís luchando y vacunando día y noche por el bien de todos, sois un referente", ha añadido rodeado de unas 700 personas.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, durante el acto de homenaje de estado a las víctimas de la pandemia de la covid-19. EFE.

Después de recordar que más de un centenar de sanitarios han fallecido desde marzo de 2020 y otorgar la Gran Cruz del Mérito Civil a 125 profesionales a través de sus familias, se ha guardado un minuto de silencio y se ha realizado una ofrenda floral.

La segunda parte del homenaje se ha centrado en la esperanza que representa la vacunación, con la intervención de Araceli Hidalgo, la mujer de 97 años que recibió la primera vacuna en España.

Ausencia de Aragonès, Urkullu y Abascal

Junto al Rey ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de todos los ministros del Gobierno, excepto el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tiene una reunión con sus homólogos europeos.

Los máximos representantes del resto de poderes del Estado estarán igualmente presentes, como el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, además de los dirigentes de las comunidades y ciudades autónomas.

Francisna Armengol, María Chivite, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco, Juan Jesús Vivas. EFE

Sin embargo, han declinado acudir el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès; el lehendakari, Iñigo Urkullu; y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En cuanto a los partidos de la oposición, ha acudido el líder del PP, Pablo Casado, mientras que ha rechazado la invitación, igual que ocurrió en el homenaje de hace un año, el presidente de Vox, Santiago Abascal.

