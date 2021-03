El hombre al que supuestamente un compañero de piso le amputó el pene en el piso que compartían en Zaragoza el 8 de marzo de 2019 ha declarado este lunes en la Audiencia Provincial donde se juzgan los hechos por un delito de lesiones que fue él mismo quien se amputó el miembro, lo que han confirmado dos policías que lo atendieron en la calle.

Andrew S.B. ha afirmado en la primera sesión del juicio contra su compañero de piso Aaron B.M., que se enfrenta a una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lesiones, que fue él mismo quien se lo cortó, "porque habían bebido alcohol".

Ha añadido que no recuerda lo que declaró en el Juzgado "porque estaba enfermo" y que cambió las declaraciones iniciales porque se sintió "presionado" por la Policía para que implicara a su compañero de piso.

"No puedo condenar a una persona que no hizo nada"

"No puedo condenar a una persona que no hizo nada para ir a la cárcel", ha enfatizado el hombre, que ha insistido en que es lo que dijo en su primera declaración y en que no hubo "ninguna participación" de su compañero de piso en los hechos.

Una versión que han verificado los dos policías que han declarado en esta primera sesión, en la que han relatado que le encontraron en la calle "totalmente ensangrentado" y perdiendo "mucha sangre". Según el testimonio de los agentes, les dijo: "Lo he hecho, lo he hecho". Y añadió además que se había amputado el pene él mismo "en el baño".

Una vez en el piso, el ahora acusado les explicó que Andrew S.B. se había amputado el miembro, que estaba en su habitación en una bolsa.

La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de prisión para el acusado por un delito de lesiones causadas a Andrew S.B., a quien supuestamente ofreció 200 euros a cambio de amputarle el pene, una cantidad que se comprometió a aumentar hasta los 2.500 en función de las visualizaciones que tuviera el hecho en las redes sociales.

La defensa pide su absolución. El juicio continuará este martes con la declaración de los forenses.