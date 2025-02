Hacienda refuerza su aparato político para controlar el relato sobre Ábalos y Aldama

Los ceses y colocación de afines que se vienen produciendo en la cúpula de la Agencia Tributaria (AEAT) desde que hace un año estallara el caso Koldo han reforzado su aparato político. Este jueves se cumple un año de la detención de Koldo García y el viernes, de que el caso que lleva su nombre, ahora mismo también conocido como caso Aldama, se hiciera público, una trama que ha puesto en tela de juicio el papel de la AEAT en la detección del fraude de las mascarillas. En los últimos meses las revelaciones en la causa apuntan también a las reuniones del jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, con Koldo y Víctor de Aldama para lograr que la AEAT aplazara la deuda de una empresa del comisionista. Precisamente este martes, la directora de la Agencia Tributaria ha reconocido en el Senado que su entonces número dos se reunió con Aldama por este asunto.

En una comparecencia en la comisión de investigación sobre los tratos de Koldo García con el sector público, Soledad Fernández Doctor ha sido interpelada por el presunto fraude fiscal de 163 millones en el IVA de contratos con Sanidad durante la pandemia que denuncia el PP. Ha admitido que "hay empresas que se acaban escapando" y ha dicho que no sabe si se ha denunciado a alguna en la Fiscalía.

Esto es lo que respecta a este aspecto concreto del IVA, porque cabe recordar que la AEAT no ha denunciado a Aldama y a sus socios sobre el fraude de las mascarillas en más de tres años, lo que bordea la legalidad y puede tener consecuencias sobre la prescripción.

Aviso a navegantes

Ha llamado la atención de fuentes próximas a Hacienda que la senadora del PSOE María Amparo Marco Gual interpelara este martes a la directora de la AEAT sobre la purga de la cúpula que se produjo el el 5 de febrero de 2024 tras llegar el 2 de febrero al Juzgado el informe incendiario sobre Aldama firmado por el inspector de Aragón Raúl Burillo. Este periódico desveló que Hacienda cesó a los responsables últimos del informe -el director de Inspección y número dos de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró- tras recibirlo el juez. Fueron reemplazados por, entre otros, Carlos Cervantes y Manuel Trillo, mandos históricos considerados afines, "con carnet del PSOE".

El autor del informe es un inspector de gran experiencia y muy respetado, Raúl Burillo (Zaragoza, 1964), que fue delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña y en Baleares, donde fue conocido porque le tocó lidiar con los casos de corrupción Palma Arena o Noos, y ha dicho en varias ocasiones que "había elementos suficientes para pensar que sí había delito de la Infanta Cristina".

En esta comisión los escasos senadores del PSOE y sus socios que intervienen no suelen hacer preguntas y se limitan a lanzar una discurso político de apoyo al Gobierno, con lo que ha sorprendido que esta senadora mentara estos polémicos ceses y nombramientos.

Pues bien, la senadora socialista ha sacado a colación esta polémica, lo que ha permitido a Fernández Doctor sostener que fue "casualidad" que la purga se produjera entonces. Las fuentes citadas dan cuenta de que esta interpelación se ha interpretado en la AEAT como un aviso a navegantes dirigido en concreto a los Delegados Especiales en las CCAA, quienes controlan este tipo de informes y tienen la capacidad para denunciar delito fiscal.

En julio de 2021, el inspector que firma este informe tenía ya conocimiento completo de toda la trama a partir de las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia que Soluciones de Gestión presentó en el primer semestre de 2021 y de numerosos requerimientos de información a terceros.

El informe traslada que "los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en el relato de los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a un ámbito superior".

El 11 de julio de 2021, Pedro Sánchez cesó a José Luis Ábalos como ministro de Transportes, y el 13 de julio, como secretario de organización del PSOE. No ha habido más actuaciones del Gobierno o del PSOE hasta febrero de 2024, tras conocerse las actuaciones del juez, en concreto, hasta el día 27 de ese mes, en que el Partido Socialista expulsó a Ábalos.

Pero el informe no se queda ahí y contiene referencias explícitas a la corrupción que rodea al Gobierno, al polémico rescate de Air Europa, al Delcygate y a la problemática relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela.

Más refuerzos

El pasado 10 de octubre, tres días después de que Aldama fuera detenido por la trama de hidrocarburos, el secretario de Estado de Hacienda y presidente de la AEAT, Jesús Gascón, nombró a Consuelo Sánchez directora de Recursos Humanos, el Departamento más delicado, que lidia con el enfado generalizado de la plantilla, que en el caso de los inspectores es ya una rebelión, contra el cupo catalán pactado por el PSOE con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, y con la facilitación del acceso a la función pública sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Sánchez es una histórica de la AEAT, que estuvo en el Departamento de Recaudación y en la Delegación Especial en Madrid, donde coincidió con Soledad Fernández Doctor, directora de la AEAT, y que en julio de 2018 fue nombrada delegada Especial en Madrid.

Este periódico ha informado de cómo el nombramiento de Sánchez supuso la culminación del control total de la cúpula de la AEAT que inició Hacienda en febrero con inspectores afines al PSOE, en este caso con una persona de total confianza, amiga personal de Fernández Doctor. "Se blindan ante la rebelión que se prepara por el cupo catalán y el descontento con la politización y el trato de favor al hermano de Pedro Sánchez", apuntaban fuentes conocedoras.

Reuniones con Aldama

La directora de la AEAT ha confirmado este martes en el Senado la reunión de Consuelo Sánchez con Aldama impulsada por el jefe de Gabinete de Montero para el aplazamiento de la deuda al "nexo corruptor" de la trama.

Fernández Doctor ha justificado este encuentro, afirmando que "es habitual recibir a personas con deudas con nosotros". No ha querido aclarar, en todo caso, si Aldama consiguió ese aplazamiento, aunque sí ha detallado que la cantidad a pagar era inferior a los 1,7 millones de euros que se había publicado, y que estaría por debajo de un millón, lo que justifica a su juicio que no salga en la lista de morosos que se publicó el 28 de junio de 2021. ¿Puede dar la cifra de la deuda y no cómo se resolvió esa petición de aplazamiento?

La agenda de Koldo García en la causa muestra que se citó con Moreno cinco veces en año y medio fuera de sus ministerios. Sobre lo habitual de este tipo de reuniones en lo que respecta a su jefe de Gabinete se ha pronunciado en la misma línea que Fernández Doctor Montero, que admitió en una entrevista en elDiario.es que luego se corrigió en este punto que Moreno también se encontró con Aldama.

El comisionista explicó que Koldo García le pidió fondos para Moreno por conseguirle un aplazamiento de deuda con Hacienda de una sociedad de la que el empresario es administrador, Pilot Real Estate, que se encontraba al borde del embargo. Según su versión, Moreno aceptó el encargo pero dijo que tenía que planteárselo a Montero. La empresa logró posponer el pago, sobre el que la AEAT exigía un aval. Koldo le pidió que tuviera un detalle con Moreno y Aldama le dio 25.000 euros que el asesor entregó al jefe de Gabinete de la vicepresidenta en un sobre en un bar, sostuvo el comisionista.

Según Aldama, Koldo le dijo durante una comida: "Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso".

La investigación patrimonial que ha hecho este periódico muestra que Moreno se compró una casa en 20 años como jefe de Gabinete de Montero en la Junta de Andalucía y sumó otras dos al entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez en el mismo puesto, y que no tenía ahorros que justifiquen lo que pagó fuera de las hipotecas. Moreno canceló además una hipoteca el día que Aldama le señaló. Fernández Doctor ha destacado que Moreno no tiene relación con ella pero ha admitido finalmente que su mano derecha se reunió con Aldama.