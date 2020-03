Francisco Correa confiesa que tenía dinero en Suiza: "Como el Rey de España"

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha señalado este jueves que cuando su asesor financiero -considerado 'cerebro' financiero de la trama- Ramón Blanco Balín le presentó al administrador de cuentas Arturo Fasana y le crearon una sociedad en Suiza, le explicaron que su dinero iba a pasar por la cuenta 'Soleado', "por donde pasan las grandes fortunas del país, incluido la del Rey de España" -refiriéndose a Juan Carlos I-.

"Me dicen que no haga preguntas pero que hay un asunto que se llama Soleado y tú vas a pasar por ahí que es por donde pasan las grandes fortunas del país incluido la del Rey de España", ha apuntado Correa en el juicio por los amaños en la contratación de la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

A respuestas del abogado de Blanco Balín, ha explicado que fue el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, quien le puso en contacto con Blanco Balín y éste le explica que le va a organizar sus temas personales, le crea una estructura para sus finanzas y le lleva a Ginebra donde le presenta a Arturo Fasana porque "tiene despacho allí y lleva grandes fortunas españolas".

"La Justicia es igual para todos"

"Como tenía dinero en Suiza y Mónaco, y no era dinero declarado en España (...) me lo presenta -a Fasana- y a Dante Canónica -otro de los presuntos testaferros-", ha apuntado para luego añadir que nunca he declarado sobre este asunto "porque he tenido miedo" por su persona.

Tras esto, ha mostrado su incredulidad ante el hecho de que Fasana fuera puesto en libertad tras su detención mientras él está en prisión. Refiriéndose al rey emérito, ha indicado que cuando está en su celda en Nochebuena y escucha que "la justicia es igual para todo el mundo" le entran "ganas de llorar".

"Llevo años sin ver a mi hija, y estos señores con dinero en la misma cuenta que yo están en libertad", ha resaltado mientras era interrumpido en varias ocasiones por el presidente de la Sala de lo Penal que le pedía que se ciñera a la visita del Papa a Valencia.

Señala a Fasana y dice no conocer a Cotino

Además, Correa ha apuntado en su comparecencia en la Audiencia Nacional que se debería detener a Fasana y pedirle las cuentas que administra, y ha añadido que hay gente "muy importante que sale en la televisión" con dinero en esa cuenta. "Grandes fortunas en la misma cuenta que la mía. Gente muy importante que vemos en televisión, y yo en la cárcel. La Justicia no es igual para todos, en España no", ha añadido.

La declaración de Correa, que ha durado unas dos horas, ya había sido interrumpida en varias ocasiones por el presidente del tribunal, José Antonio Mora, que le ha invitado a que centre su intervención en su participación en la visita del Papa.

Así, el líder de la Gürtel ha apuntado que él no conoce a nadie del PP de Valencia, ni siquiera al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino --que se enfrenta a 11 años de prisión--; que el único contacto que ha tenido con el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps fue en la boda de la hija de José María Aznar; y que las relaciones con los 'populares' de esa región se deben a Álvaro Pérez 'el Bigotes'.

"Práctica habitual en concursos públicos"

Aún así, ha querido subrayar que 'el Bigotes' "tenía siete concursos" en Valencia, mientras que otra empresa "tenía 100 concursos de la Generalitat". "Y menos mal que nos dieron esto del Papa", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que el único contrato importante que tenía la Gürtel era el montaje del 'stand' institucional de Fitur, sobre el que ha señalado que le dieron el "primer premio".

Por último, preguntado por si le comunicaron que la constructora Teconsa -empresa que fue la adjudicataria de la visita del Papa- iba a hacer de "pantalla", Correa se ha limitado a decir que era una "práctica habitual en todas las empresas y concursos públicos". "Una empresa por estética debe dar la cara porque es una empresa sólida. Se hace en el mundo entero. Hay mil concursos en los que se presentan pantalla", ha recalcado.