Guardiola visita a los presos independentistas en Lledoners

El exentrenador del Fútbol Club Barcelona, Pep Guardiola, ha visitado a los políticos independentistas presos en la cárcel de Lledoners. El deportista, que se encuentra pasando unos días en Cataluña, ha aprovechado para acercarse hasta la prisión donde se encuentra, entre otros, el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Así lo ha mostrado el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a través de su cuenta de Twitter.

Missatge des de la presó:Gràcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge també és compromís social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no té límits. Infinitament agraïts, també a @xavitorresllpic.twitter.com/0Ol69VlJia