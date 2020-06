Los guardias civiles piden más formación para recibir pateras con enfermos de covid

Son los encargados de atender en primera instancia a los inmigrantes que llegan en patera a las Islas Canarias. Aseguran que en las últimas semanas han recibido un goteo constante de embarcaciones con pasajeros a bordo infectados por coronavirus. Y denuncian que no tienen los medios específicos de protección para hacer frente a estos casos. Por eso, los guardias civiles destinados en las islas piden a sus mandos que se les forme en el protocolo específico que les permita vestir los pertinentes equipos de protección individual para desempeñar su trabajo.

La colocación y retirada de los EPIs requiere un mínimo de formación específica. Los guardias civiles instruidos en defensa NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) cumplen con los requisitos mínimos para enfundarse los equipos de protección, fundamentales para minimizar el riesgo de contagio al contactar con enfermos de coronavirus. En Canarias, no obstante, los agentes denuncian la falta de medios para atender la llegada de pateras a sus costas.

Fuentes consultadas por Vozpópuli afirman que el “goteo” de embarcaciones que llegan a sus costas es “constante”: “Y en todas ellas hay casos de enfermos por coronavirus”. Según denuncian, los agentes que intervienen apenas van equipados con una mascarilla y con guantes de nitrilo, al no tener formación específica y no poder vestir los equipos de protección individual: “No falta material, pero al ser una zona de mayor tránsito necesitamos que se amplíe el personal con el curso NRBQ”.

Una carta al coronel jefe de Las Palmas

La Asociación Española de Guardias Civiles canalizó este malestar en una carta dirigida al coronel jefe de la comandancia de Las Palmas. “La problemática real se produciría cuando alguna de estas pateras o cayucos no llegaran a ser detectadas, llegando a arribar a nuestras a costas, siendo obligación de este cuerpo benemérito prestar la ayuda a los inmigrantes”, detalla la misiva de la asociación.

Por eso han propuesto que “se establezcan las órdenes oportunas para que se disponga de los equipos individuales de protección”. En concreto, solicitan que se forme en el protocolo NRBQ a una mayor cantidad de unidades para que “cada vehículo oficial que presta servicio de prevención de la seguridad ciudadana” disponga de los equipos de protección individual para tratar posibles casos sospechosos de coronavirus.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tildó este lunes de actitud "xenófoba" a aquellos que mezclan posibles rebrotes de coronavirus con la inmigración ilegal, en clara alusión a Vox. En rueda de prensa para presentar la campaña de tráfico de verano, Marlaska aseveró que se aplican todas las medidas sanitarias de prevención ante la llegada de cualquier embarcación y que los flujos migratorios irregulares se han reducido un 30% respecto al año anterior.

Hasta el momento, los principales rebrotes de coronavirus que se están registrando en España se deben a reuniones sociales, a escaso distanciamiento en escenarios laborales o a la propagación de la enfermedad en hospitales o residencias. En Fuerteventura hay 25 casos activos a partir de dos pateras que llegaron procedentes de El Aaiún.

Reestructuración en la Guardia Civil

Hace unas semanas y poco después de que se produjese la crisis que asoló a la cúpula de la Guardia Civil, Marlaska reestructuró los mandos que coordinaban la lucha contra la inmigración ilegal dentro del Instituto Armado. El ministro arrebató las competencias al general de brigada José Miguel Arribas, jefe del cuerpo en Canarias, y las centralizó en el general de división Juan Luis Pérez, quien también gestiona el tráfico irregular en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

Los guardias civiles destinados en Canarias aplauden la decisión adoptada desde el Ministerio y consideran acertado que se coordine la lucha contra la inmigración ilegal en un único mando, para evitar disparidad de criterio. Pero consideran que la gestión sanitaria de las pateras es "ineficaz" y que pone en riesgo la seguridad de los propios agentes: "Hace falta más formación".