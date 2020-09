Desconcierto entre los guardias civiles de Barcelona por la ausencia del Rey: "Es falso que no haya seguridad"

La ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces resulta "incomprensible" para los guardias civiles destinados en Barcelona. Consideran que los supuestos "motivos de seguridad" no corresponden con la realidad y recuerdan dispositivos mucho más complejos para blindar la capital catalana: entre otros, el despliegue de cientos de agentes para que Pedro Sánchez celebrase el Consejo de Ministros en la Llotja de Mar o la visita del propio Felipe VI a la Ciudad Condal en los actos de homenaje a las víctimas de los ataques terroristas de Las Ramblas y Cambrils.

Fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que el Estado tiene recursos suficientes para garantizar la seguridad de Felipe VI en un acto como el que se celebrará en Barcelona. Gobierno y Casa Real rechazan dar explicaciones sobre una decisión que ha provocado confusión y que rompe con una tradición de más de dos décadas. La única que ha hecho alguna valoración ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo: "Hay decisiones que están muy bien tomadas".

El argumento soterrado es una supuesta falta de seguridad en el dispositivo para proteger al Rey. A lo largo de esta misma semana -incluso el propio viernes- podría emitirse un fallo judicial que inhabilitase políticamente a Quim Torra, y las autoridades temen que una decisión en ese sentido pudiera desencadenar incidentes en la vía pública.

Otros despliegues de seguridad

Con todo, los guardias civiles destinados en la región no entienden tal afirmación. Ponen como ejemplo el Consejo de Ministros que Pedro Sánchez presidió en Barcelona en diciembre de 2018, semanas después de los altercados que sacudieron la ciudad por el aniversario del referéndum del 1-O. Para blindar aquel encuentro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cortaron los principales accesos al edificio y repartieron medio millar de agentes en los alrededores.

Los agentes recuerdan otros despliegues para proteger al Rey en Barcelona. Su presencia en los homenajes a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils supone un reto para los cuerpos de lucha antiterrorista. Y en noviembre de 2019 la Familia Real asistió a los premios Princesa de Girona, pese a los continuos llamamientos al boicot de grupos independentistas radicales.

"Garantizamos la seguridad en toda España. Si lo ordenan, en Cataluña también", afirman desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que visibiliza la incomprensión de los agentes hacia estos argumentos. "La ausencia del Jefe de Estado por seguridad sería reconocer un Estado Fallido. ¿Lo es?".

Apoyamos la petición de @JuecesAPM y nos sentimos compelidos como GCs. Garantizamos la seguridad en TODA España. Si lo ordenan, en Cataluña también. La ausencia del Jefe de Estado por seguridad sería reconocer un Estado Fallido. ¿Lo es?#HablandoCLARO 🇪🇸https://t.co/bpIfkM12P6 — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) September 23, 2020

Tampoco resulta comprensible la ausencia bajo criterios sanitarios: Felipe Vi ha presidido varios actos conmemorativos en las últimas fechas bajo las preceptivas medidas de seguridad, como el acto del centenario de La Legión.

S.M. el Rey Felipe VI ha presidido hoy el acto central conmemorativo del centenario de la fundación de la #Legión en la Base Álvarez de Sotomayor #Almería . #CentenarioLegiónEspañola 'Cien años de valor, el valor de cien años' 🇪🇸https://t.co/IS8LSzpOQvpic.twitter.com/isEetMd4zy — @EjercitoTierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) September 20, 2020

Irritación por la ausencia

Con esos precedentes, ¿cómo se justifica la ausencia de Felipe VI a la entrega de despachos en Barcelona a los nuevos jueces? Según afirma El Mundo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió las invitaciones donde se aseguraba la presidencia del Rey en el encuentro.

José María Macías, vocal del CGPJ, aporta una explicación en la SER que poco tiene que ver con los motivos de seguridad: "Se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba".

Voces de la oposición política destacan que la celebración del acto en Barcelona coincide con la negociación que Pedro Sánchez mantiene con los partidos independentistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado; formaciones que en numerosas ocasiones han criticado la presencia de Felipe VI en diversos actos celebrados en Cataluña.