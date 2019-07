Los padres de uno de los guardias de Capbreton protestan ante Macron por acercar al etarra que mató a su hijo

“Excelentísimo señor presidente de la República francesa, somos los padres de Raúl Centeno Bayón”. Así arranca la carta que le han remitido a Emmanuel Macron los padres de uno de los dos guardias civiles asesinados por ETA en diciembre de 2007 en Capbreton. Se ponen en contacto con él para protestar por el reciente traslado a una cárcel más próxima de su domicilio del etarra que mató a su hijo, Mikel Carrera Sarobe.

En su misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, estos familiares lanzan una pregunta al máximo dirigente galo: “¿Van a hacer lo mismo con los asesinos de los ataques contra Charlie Hebdo y la Sala Bataclan?”. Se refieren a los terroristas yihadistas que provocaron dos de los atentados más sangrientos de la Historia de Francia provocando decenas de víctimas.

“Recientemente y por la prensa, nos hemos enterado de que este terrorista (Carrera Sarobe), ha sido premiado con el traslado a una prisión cercana al lugar donde vive su familia. Esta decisión, que supone una mejora en su situación penitenciaria, se ha adoptado a pesar de tener delitos de sangre, ser uno de los más sanguinarios jefes de la organización terrorista ETA y no estar arrepentido de los crímenes cometidos”, protestan.

Al menos tres víctimas mortales

Mikel Carrera Sarobe llegó a la dirección de los comandos de ETA hasta que fue detenido en mayo de 2010. Antes de eso, tal y como recuerda la carta, asesinó a Raúl Centeno y a su compañero Fernando Trapero. El 16 de marzo de 2010 también mató a un gendarme francés llamado Jean Serge Nerin. Por estos hechos está condenado a dos cadenas perpetuas en Francia.

El pasado noviembre, el Tribunal Administrativo de París decidió acercar al etarra a una cárcel más próxima a la frontera con España apelando a que estaba lejos de su madre. “Reclama para sí la defensa de sus derechos humanos, los mismos derechos a los que él nos ha privado de disfrutar a nosotros con nuestro hijo”, dice la carta. Los padres de Centeno son miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha tramitado el envío de esta carta hasta El Elíseo.

En paralelo a España, la intención de estos padres era que se publicase también en algún medio francés, pero lamentan que ninguno haya querido hacerlo. Insisten en que Carrera Sarobe es un etarra que no ha ayudado a esclarecer los más de 300 asesinatos cometidos por ETA que están aún sin resolver, ni que se haya manifestado en contra de lo que ellos llaman la lucha armada, que no es otra cosa que seguir poniendo bombas y pegando tiros a personas inocentes”.

"Nosotros no hemos elegido ser víctimas"

Los padres del guardia civil asesinado hacen referencia a los motivos familiares y psicológicos que alegó el etarra para pedir su acercamiento y le recuerdan que “esta situación la ha creado él mismo, por los asesinatos que ha cometido en países libres y democráticos y por ser un terrorista juzgado y condenado”. “Él ha elegido ser terrorista, nosotros no hemos elegido ser víctimas”, zanjan.

“Y nosotros nos preguntamos ¿dónde están nuestros derechos humanos? Acaso el Tribunal francés nos los niega y no nos cree acreedores de los mismos? También teníamos un hijo y hermano, que el asesino que exige para él esas prebendas, a nosotros nos arrebató.Nos preguntamos si a la familia de D. Jean-Serge Nerin también les han preguntado qué opinan del traslado de este asesino, está condenado a segunda cadena perpetua por este asesinato”, continúa la carta.

“Si esto está ocurriendo es que algo falla en nuestras legislaciones y nos preguntamos si no se podrán cambiar las leyes para no premiar a los asesinos. Consideramos que los ciudadanos franceses y españoles, deben tener conocimiento de esta situación que a las víctimas del terrorismo nos hace tanto daño, moral y psicológico, y que tanto el Gobierno francés como el español, da la sensación de no querer subsanar”, zanjan estos padres del guardia civil asesinado en la localidad francesa de Capbreton.