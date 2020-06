La Guardia Civil entrega a la juez un nuevo informe del 8-M con las palabras 'off the record' de Irene Montero

La Guardia Civil ha entregado a la juez del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, un nuevo informe sobre las marchas feministas en el que incluye la conversación 'off the record' de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que reconocía el riesgo de las marchas feministas porque no se había respetado la distancia interpersonal.

Según informa este miércoles El País, en el nuevo documento se mantienen las mismas acusaciones que aparecían en el primero. Asimismo, también se subsanan algunos errores del texto original.

La conversación de Montero incluida en el informe, que sucedió en los momentos previos a una entrevista con ETB el 9 de marzo, fue publicada por el diario ABC el pasado 1 de junio. En ella, la ministra afirmaba que la notable menor asistencia a la manifestación del 8-M se debió al virus y por "el sentimiento generalizado de pánico" que ya existía en ese momento. Sin embargo, la titular de Igualdad aseguró: "No lo voy a decir pues porque no lo voy a decir".

"Culpa del coronavirus... O sea tía no lo voy a decir porque... Hay países que están tomando medidas súper drásticas y no lo están pudiendo controlar tía" - Irene Montero el 9M.40.000 muertos después, que no te vendan el discurso del "no se podía saber".pic.twitter.com/edSB68rFmH — mıguel † (@pueblicas) June 1, 2020

En la causa abierta por las manifestaciones del 8-M está siendo investigado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien está citado a declarar el próximo día 10 de junio por un posible delito de prevaricación.

Sánchez: "Viva el 8-M"

Este miércoles, durante el debate del Congreso para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar el 8-M ante las críticas de la oposición por permitir que se celebrase. "¡Viva el 8-M!", ha gritado el jefe del Ejecutivo.