IU abre una grieta en Sumar y avisa por primera vez de que ya sopesa abandonar el Gobierno

Izquierda Unidad (IU) ha reclamado una reunión de la mesa de partidos de Sumar para analizar las decisiones unilaterales de PSOE en cuanto al gasto de defensa. La chispa ha saltado tras darse a conocer como la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha licitado la compra de munición a una empresa israelí. Lo que significa un gasto de 4.464.900 de euros para el suministro de balas 9x19 mm PB y otros 2.178.000 de euros para cartuchería 9x19 mm semiblindada.

"En estos momentos barajamos todos los escenarios. Esto no es un problema de que Sumar o IU tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves", ha expresado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, que ha añadido que se deben de "tomar decisiones colectivamente".

Esto deja entrever que entre estas opciones, IU está sopesando abandonar el gobierno. "Diez mil millones de sorpresas son demasiadas sorpresas para un solo día, para una sola mañana de un martes", ha ironizado el líder de IU, en relación al anuncio de ayer de Pedro Sánchez de una inyección de 10.471 millones en defensa para llegar este año al 2% de inversión. El presidente del Gobierno justificó el incremento militar en la amenaza de Putin y el escenario geopolítico cambiante. Pero tras esta decisión le han llovido las críticas por parte de la oposición y de sus propios aliados de coalición.

Una situación "complicada"

En cuanto a la compra de balas, la líder de sumar y vicepresidenta, Yolanda Díaz, también perteneciente a IU, ha exigido explicaciones al ministro Marlaska, y además manifestó su desacuerdo y el rechazo a el plan de inversión en defensa mediante una serie de observaciones, en el que calificaba de exorbitada esa cantidad. Pero no ha ido tan lejos como el portavoz parlamentario de su partido en el congreso. "Sumar debe hacer una reflexión colectiva y desde IU vamos a pedir explicaciones de cómo es posible que en el Consejo de Ministros se llegue a un acuerdo sobre gasto militar sin pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y sin que nadie se entere de cosas tan graves"

Pedro Sánchez va a abrir una crisis en el Gobierno progresista por su decisión "unilateral"

En este contexto, Santiago ha admitido que la situación en el seno de la coalición se está poniendo "complicada", dado que el PSOE está imponiendo un plan de rearme cuando Sumar está actuando dentro del Ejecutivo con "absoluta lealtad".

Además, previamente, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir una crisis en el Gobierno progresista por su decisión "unilateral" de aumentar el gasto militar. "Es un acto de irresponsabilidad", ha mencionado para luego pedir depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior por la licitación de un contrato de compra de munición a Israel, cuando se había suspendido la compraventa de armas por su ofensiva en Gaza.

La realidad es que el pasado 29 de octubre de 2024 se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato de compra de estas balas, tras prometer interior que no se compraróan, pero tras este estudio, el ministerio ha decidido atender a la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión en la fase de tramitación alcanzada, por lo que finalmente se ha formalizado el contrato.

Esta nueva brecha en la coalición por la venta de munición a Israel, viene de las decisiones unilaterales de Pedro Sánchez en cuanto a política de defensa. Así mismo, lo ha reclamado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que ha recalcado que no es un "plan de España" y "ni siquiera es un plan del Gobierno" sino que "es un plan del señor Sánchez, que no vincula a España". Asimismo, ha pedido que Yolanda Díaz se vaya del Gobierno si no está deacuerdo con lo que hace el mismo.

La tensión por el gasto en defensa sigue poniendo en riesgo a un Gobierno de Coalición que carece de Presupuestos Generales y que cada vez se ve más presionado en gastar en este ámbito dada la situación internacional.