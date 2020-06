Robles evita apoyar a Marlaska tras el cese de De los Cobos: "No opino, no conozco el caso"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado pronunciarte a favor de su compañero de Gobierno Fernando Grande-Marlaska, dirigente de la cartera de Interior, sobre el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. "No opino, no conozco el caso. Tengo que ser prudente", ha dicho.

En una entrevista en 'Onda Cero', la ministra de Defensa ha asegurado que, en relación a la polémica, ella no ha visto "ningún acto de deslealtad en la Guardia Civil".

Sí ha querido destacar el trabajo de los miembros del cuerpo y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los que siente, asevera "un profundo orgullo" por su por "labor en defensa de los derechos, libertades y valores democráticos".

Por otro lado, Robles tilda de "inaceptable" que se ponga en duda la labor del Gobierno durante la crisis del coronavirus. "El Ejecutivo se ha movido desde el principio para salvar vidas", ha dicho la ministra.

"Hay una enorme crispación en la política y este país necesita tolerancia", ha espetado la titular de Defensa.

Defiende el nombramiento del amigo de Sánchez

Asimismo, Robles ha defendido a Sánchez a raíz de la información que ha publicado este jueves 'ABC' sobre la creación de una nueva dirección general de Transportes y la decisión de poner al frente al arquitecto José Ignacio Carnicero, el mejor amigo del líder del Ejecutivo.

"Hay que promocionar el talento. Y si alguien tiene ese mérito, esa capacidad y ese currículum, ¿por qué no?", ha dicho la ministra de Defensa.

La nueva Dirección General ha sido creada dentro del Ministerio de Transportes y Ábalos ha hecho el nombramiento oficial

En concreto, la información detalla que esta nueva Dirección General ha sido creada dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, quien ha hecho el nombramiento oficial al ser de su competencia.

Carnicero, "un gran profesional de la arquitectura", es amigo de Sánchez desde los nueve años de edad, coincidiendo también en su etapa en el Estudiantes.

"Presunción de inocencia"

En este sentido, Robles ha señalado que para este tipo de cargos "hay que nombrar a personas que tengan la capacidad" adecuada, y no puede utilizarse como un demérito que esa persona sea un "amigo o un conocido". "Eso no es justo. No hay que hacer juicios de desvalores", ha pedido.

En esta línea, la titular de Defensa ha defendido que "todo el mundo" debe contar con la "presunción de inocencia" y ha lamentado que en España la gente se haya "acostumbrado a sembrar la sombra de la duda" sobre las personas.

"Deberíamos ser más generosos. Sería bueno una España en positivo. Si no se demuestra el mérito, exijamos responsabilidades. Pero como creo fervientemente en la presunción de inocencia de ese mérito y capacidad, no debemos de hacer juicios de valor a priori", ha concluido.