El Govern cambia al jefe de los Mossos

El Govern catalán ha tomado la decisión de cambiar al jefe de los Mossos d’Esquadra. Así lo ha comunicado este lunes el conseller de Interior, Miquel Buch, en una rueda de prensa. El encargado de ocupar la jefatura, en sustitución de Miquel Esquius, es el que hasta este momento era el subjefe de la Comisaría General de Información del cuerpo, Eduard Sallent.

Y aunque se desconocen los motivos de esta decisión, ya que ni el propio Cuerpo ni la Generalitar han dado explicaciones, fuentes internas han indicado a Vozpópuli que desvinculan este cambio en la cúpula de los Mossos por la polémica en torno a la llamada 'guardia pretoriana' de Quim Torra.

Esquius fue nombrado hace diez meses sustituyendo a Ferran López, que asumió la jefatura de los Mossos durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución cuando el major Josep Lluís Trapero fue cesado.

Buch ha señalado que se trata de un relevo que forma parte de la normalidad de los Mossos con el objetivo de avanzar en la "normalización" del cuerpo después de un periodo convulso por la situación política en Cataluña.

Ha afirmado que cuando fue nombrado conseller se planteó "una época puente" para hacer una transición hacia la normalización institucional de los Mossos y ha destacado que en estos meses se ha conseguido retomar esta normalidad y recuperar la confianza del cuerpo.

Los Mossos y el 1-O

También ha asegurado que han logrado demostrar cuál fue el papel de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 y el 1-O, y ha apuntado a los retos que se abren en esta nueva etapa: "Mientras vamos normalizando la situación tenemos otros retos que se nos ponen encima de la mesa", y ha explicado que quiere dar un nuevo impulso a la policía catalana.

El conseller ha sostenido Sallent es la "persona adecuada" para asumir estos retos, ha ensalzado su "dilatada experiencia", ya que lleva 22 años en el cuerpo, y ha defendido que ha demostrado su capacidad de dirección en varias unidades.

Preguntado por si Esquius no era la persona adecuada para liderar al cuerpo, Buch ha dicho que no es que no fuera adecuado y ha tildado de excelente su trabajo al frente de los Mossos, pero ha asegurado que hacía falta un relevo y que confía en la capacidad de Sallent: "No quiere decir que uno sea mejor que el otro".