El Govern oculta sus propias medallas a los Mossos acosados por separatistas

El exconsejero de Interior, Miquel Buch, firmó antes de ser cesado por Quim Torra 140 condecoraciones a integrantes de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra propuestos por la dirección de la policía catalana. Algunas de estas medallas fueron otorgadas a agentes que intervinieron ante el corte por parte de Tsunami Democràtic de la AP-7 en La Jonquera, pero el nuevo conseller del ramo, Miquel Sàmper, no ha querido darles publicidad.

La protesta en cuestión tuvo lugar el 12 de noviembre de 2019 con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés. Según explican fuentes policiales a Vozpópuli, una patrulla formada por un jefe y dos agentes pasó toda la noche "sitiado" en la AP-7 a la altura del municipio de Salt y su vehículo recibió golpes de los manifestantes.

La Dirección General de los Mossos, órgano que depende de la secretaría general de la Consejería de Interior, fue quien decidió condecorarlos. Sin embargo, a diferencia de la publicidad que el propio Cuerpo realiza para las condecoraciones relativas a otro tipo de intervenciones, esta vez no se ha querido difundir. En total, son 400 agentes galardonados por participar en dispositivos contra las protestas relacionadas con el 1-O, según avanzó El País.

En el caso de la patrulla sitiada en Gerona, apuntan las fuentes consultadas, la ausencia de difusión se debería a que las insignias fueron otorgadas por una actuación que afectaba directamente Tsunami Democràtic, movimiento que encabezó las protestas a favor de los políticos condenados por sedición.

El propio conseller Sàmper reconoció en una entrevista en Televisión Española esta minimización del acto de entrega: "Hemos querido y lo digo abiertamente no darle la trascendencia política que tenía siempre. Primero, porque hay la covid, que lo impide. Pero también es cierto que alguna parte de las condecoraciones tenía que ver con los hechos de noviembre. Y no tocaba".

El hecho de que 196 manifestantes que participaron en los cortes en la frontera de Francia promovidos por Tsunami estén siendo investigados por un juzgado de Gerona añade presión y dificulta que se quiera dar publicidad a los agentes autonómicos que sufrieron el acoso de la plataforma organizadora de los cortes.

El Ejecutivo catalán contabiliza todas las causas judiciales abiertas contra independentistas, que sitúan en "más de 1.000", como "represaliados del Estado español". Y reconocer abiertamente que se condecora a mossos por hacer su trabajo contra algunos de estos colectivos contradice la posición del Govern.

Este medio ha intentado acceder al registro de condecoraciones, pero la respuesta obtenida por la Oficina de los Mossos es que el registro no es público. Esta falta de difusión ha sido criticada por algunos sindicatos, como el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT) que solicitaron al conseller elevar la "transparencia". Vozpópuli ha intentado contactar con el sindicato pero han rehusado participar.

A la reunió amb el H. Conseller @miquel_samper li vàrem demanar més Transparència al procés de Condecoracions i Distincions del Cos de Mossos d'Esquadra, per tal de donar més Prestigi a les mateixes. També que no hi hagi una quota per Comissaries o Unitats.#SindicalismeDePaíshttps://t.co/iwIcduzWek