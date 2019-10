'El Gordo' declara que el exjefe de seguridad de Cospedal hizo el informe contra Podemos

El comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los imputados en el caso Villarejo conocido con el apodo de El Gordo, declaró este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que el comisario Andrés Gómez Gordo, una exasesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, fue el autor del polémico informe contra Pablo Iglesias, denominado PISA, el acrónimo de "Pablo Iglesias Sociedad Anónima", según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas presentes en la declaración celebrada este martes.

Este informe, que según el testimonio de García Castaño fue encargado por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a Gómez Gordo, fue utilizado por el sindicato Manos Limpias para denunciar en el Tribunal Supremo a Pablo Iglesias y a otros exdirigentes de Podemos, como Íñigo Errejón. La denuncia no fue aceptada a trámite por los magistrados, que argumentaron que el documento, que no estaba firmado, era un mero compendio de "informaciones periodísticas", que no podían justificar sin más la apertura de un procedimiento penal.

Pese a que la denuncia fue archivada por el Tribunal Supremo, y el informe PISA fue desautorizado, el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, a quién la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes una fianza de 50.000 euros, trasladó el trabajo al Tribunal de Cuentas, que no vio ningún problema en la financiación de Podemos.

El secretario general de Podemos ha pedido explicaciones al líder del PP tras conocer esta información. Asimismo, ha manifestado que esto "probaría que el PP estuvo detrás de la fabricación de noticias falsas contra Podemos, dirigiendo las cloacas".

Si esto es así, probaría que el PP estuvo detrás de la fabricación de noticias falsas contra Podemos, dirigiendo las cloacas. Pablo Casado, como presidente del PP, debe dar explicaciones ya 👇🏼https://t.co/BTFn7psYHu — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 8, 2019

'Operación Kitchen'

El comisario Gómez Gordo está imputado en el caso Villarejo como uno de los presuntos autores del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, un operativo parapolicial bautizado por el comisario José Manuel Villarejo como Operación Kitchen. Gómez Gordo fue nombrado director general de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en realidad se encargaba de la seguridad de la entonces presidenta de la comunidad manchega, María Dolores de Cospedal.

Y como jefe de seguridad, Gómez Gordo acompañó a Cospedal a las declaraciones como testigo. La primera vez cuando fue llamada por el caso Gürtel, y la segunda tras denunciar esta a Luis Bárcenas en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Toledo por injurias.

Según el relato de fuentes de la causa, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos contactó con Gómez Gordo, cuando este todavía estaba trabajando en el Gobierno de Cospedal. Y fue entonces cuando Gómez Gordo, aprovechando que ambos habían coincidido anteriormente trabajando en la Comunidad de Madrid, le captó para la causa a razón de 2.000 euros al mes procedentes de los fondos reservados que salían de la DAO, según informa Europa Press.

Reingreso de Gómez Gordo

Siempre según el relato de los hechos de las fuentes consultadas por Vozpópuli, Eugenio Pino pidió entonces el reingreso en la Policía de Gómez Gordo para que llevase la relación con el nuevo confidente y así acabó involucrado en el operativo de Kitchen o espionaje a Bárcenas, que investiga la Audiencia Nacional.

Durante el tiempo que se mantuvo el operativo parapolicial, Villarejo emitió "notas informativas" sobre los avances del operativo, cuyo destinatario era Eugenio Pino. Fue él, de acuerdo a la declaración de García Castaño, quien bautizó el despliegue, porque le parecía que Sergio Ríos tenía pinta de cocinero y cuando daba parte, se refería siempre al operativo como Operación Kitchen, completa Europa Press.

Parte de esas notas, así como los recibís de los pagos a Sergio Ríos estaban entre la documentación intervenida cuando Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 y figuraban también en los archivos del Ministerio del Interior, que ha aportado la documentación hallada en dos tandas al juzgado y ha instado la desclasificación de su contenido y la venia para que los policías implicados hablen de ello en el Consejo de Ministros.