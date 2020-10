El autor del estudio que sitúa a España a la cola mundial por la gestión del coronavirus: "Es un desastre con muertos"

España está en el vagón de cola por la gestión de la primera oleada del coronavirus. Esa es, al menos, la impresión que tienen muchos españoles, que en una encuesta internacional suspenden la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante la covid-19, según sostiene una investigación cuyo principal autor es Jeffrey Lazarus, quien no duda en calificar de "desastre" lo ocurrido y lamenta que "las cosas sigan igual" más de seis meses después del estallido de la pandemia.

El resultado relega a España al puesto 15º. de una lista que encabeza China, que obtiene un 80,48 sobe 100. Le sigue Corea del Sur, con 74,54, y Sudáfrica, que ocupa el tercer puesto con un 64,52. Los siguientes países en la lista son India (63,88), Alemania (61,32), Canadá (61,00), Singapur (57,55), Italia (51,71) y Estados Unidos (50,57). Francia (49,2) encabeza la lista de países con suspenso, seguido de Rusia (48,85), Reino Unido (48,66), México (46,48), Nigeria (46,32), España (44,68), Suecia (42,07), Polonia (41,28), Brasil (36,35) y, con el peor resultado, Ecuador (35,76).

Esta investigación ha sido publicada por la 'Plos one' y elaborada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) junto a la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) y otras instituciones.El jefe del ISGlobal, Lazarus, consideró que, más que preguntar a los propios gobiernos por la valoración de su gestión de la pandemia, tenían que ser los ciudadanos de "19 países muy afectados" por el coronavirus los que se pronunciaran sobre una decena de preguntas al respecto.

La encuesta ha obtenido la impresión que tienen 13.000 ciudadanos de 19 países sobre la gestión de la pandemia por parte de sus respectivos gobiernos. "Decepcionante pero predecible", advierte el propio estudio. "Hemos visto que donde hay mayor confianza en el gobierno, la población lo ha valorado mejor la gestión de la pandemia, mientras que en países más democráticos casi ningún país saca buena nota", explica el coordinador del informe, que, al margen de esa consideración, encuentra "diferencias" sustanciales entre las respuestas recabadas a partir de 10 medidores.

Lo mejor y lo peor de la gestión de la pandemia: cooperación y PCR

En el caso de España, la actividad mejor valorada fue la relativa a la cooperación del gobierno con otros países y organismos internacionales como la OMS (con una puntuación media de 3,46 sobre 5). El indicador peor valorado es el relativo al acceso a pruebas diagnósticas del coronavirus gratuitas y fiables en caso de tener síntomas (2,09 sobre 5).

En España, la actividad mejor valorada fue la coordinación del Gobierno con otros países y organismos internacionales, mientras que la peor fue la falta de pruebas diagnósticas del coronavirus gratuitas y fiables

El autor del estudio -realizado el pasado mes del junio- pone en acento sobre este asunto y pide tenerlo en consideración para "mejorar la situación", aunque Jeffrey Lazarus se muestra poco satisfecho, de momento. "Lo hicieron mal en junio, vale, ¿pero cómo puede ser que en octubre sigan igual las cosas?", se pregunta, en declaraciones a Vozpópuli: "Están realizando menos PCR en Madrid y en Cataluña sigue siendo difícil".

Lo hicieron mal en junio, vale, ¿pero cómo puede ser que en octubre sigan igual las cosas?" Jeffrey Lazarus, coordinador de la encuesta sobre la gestión de la pandemia

"Pensaba que en España había problemas, pero no sé... Esto es un desastre con consecuencias muy serias, muertos, heridos...", lamenta el autor de la encuesta, que desde hace un lustro vive en España, país del que se enamoró con 15 años durante un intercambio. "Hay que priorizar los intereses sanitarios por encima de los políticos", recalca: "Ya hemos visto que la población tiene una bajo nivel de confianza, algo tiene que cambiar... La gente se está hartando y la situación es muy caótica".

Confianza en la vacuna y la visión de los desfavorecidos

Que el acceso a las PCR en España siga siendo un problema no es el único aspecto que "llama mucho la atención" para Jeffrey Lazarus, que también pone el énfasis en que "casi todos los países han valorado mal la protección de la salud mental" por parte de sus gobiernos. "La pandemia tendrá importantes consecuencias sobre la salud mental, y la población lo sabe", asevera, antes de apuntar que los resultados han permitido avalar su hipótesis inicial: "Pensábamos que la población en general iba a valorar mal la gestión de la pandemia". Acertó. Ahora, Lazarus pretende recabar opiniones sobre otros asuntos relacionados con la pandemia.

Casi todos los países calificaron muy por debajo de la media los aspectos relativos a la atención a grupos vulnerables; ahora, el investigador Jeffrey Lazarus pretende indagar en la opinión de esas personas

Por un lado, quiere saber cuál es el grado de confianza en la vacuna del coronavirus, y por otro, le gustaría saber qué piensa sobre la situación "la población más vulnerable", para lo que tiene previsto entrevistar a "marginados, usuarios de drogas, gente sin techo" de al menos cuatro países. Curiosamente, la mayor parte de los encuestados en el estudio publicado calificaron muy por debajo de la media las cuestiones relativas a la protección y asistencia a grupos vulnerables y a la ayuda para cubrir necesidades básicas de ingresos, comida y abrigo: "Esta herramienta es fácil de implementar y puede guiar a autoridades y a la comunidad científica en el diseño de medidas para hacer frente a la pandemia".