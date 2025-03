El Gobierno prepara el terreno para sacar "su nuevo canal" de televisión en primavera

El Gobierno prevé aprobar "en primavera" el plan técnico de la televisión digital terrestre (TDT) para adaptarse a los estándares digitales. Este contempla la adjudicación de una nueva licencia, como viene informando Vozpópuli. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha referido en una entrevista, con motivo de su participación en el congreso MWC, que comienza este lunes, al nuevo canal que está pendiente de adjudicarse en una fecha que no se ha atrevido a aventurar.



Sí ha avanzado que el plan técnico de la TDT, que ha pasado la fase de información pública, se apruebe en primavera: "a partir de ahí vendrá todo lo demás". López ha recordado que el Gobierno tiene la "obligación" de actualizar el Plan técnico nacional como consecuencia del cambio tecnológico que se ha producido en España después de que todas las emisiones de la TDT en España hayan pasado a ser de alta definición. Cuanto mejor es la tecnología, se requiere menos espacio radioeléctrico y el espacio que se ha liberado debe ocuparse, ha recordado el ministro, que ha apuntado que la "legislación española establece que no puede haber espacio libre". Desconoce qué empresa concurrirá a ese nuevo canal, teniendo en cuenta que el Ministerio "se limita a elaborar un plan técnico y convocar un concurso".



El pasado 14 de octubre concluyó el plazo de exposición pública del proyecto de real decreto del plan técnico de la TDT. El texto recoge cómo quedaría tras su aprobación la distribución de los múltiples digitales (la señal compuesta para transmitir un canal o frecuencia radioeléctrica) de ámbito estatal para los actuales titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal. Por otro lado, López ha sido preguntado por Telefónica, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene un 10 % de participación, y sobre la posibilidad de que pida un asiento más en el Consejo y, al respecto, ha dicho que, en este momento " no hay ningún cambio previsto".



Sobre Indra, Hispasat e Hisdesat, tampoco ha querido ahondar, ya que confía "plenamente" en sus gestores. "Lo cierto es que Indra ha tenido una etapa muy buena, con Marc Murtra al frente, y ahora tiene un presidente que es experto en materia de seguridad y defensa", en alusión a Ángel Escribano. López ha concedido esta entrevista con EFE con motivo de su participación en el MWC de Barcelona, el mayor evento mundial del sector de la conectividad, que espera recibir a partir de mañana en Barcelona a más de 100.000 visitantes y que está organizado por GSMA, la patronal mundial de operadores.