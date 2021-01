El Gobierno exige al PP apoyar otro estado de alarma que adelante el toque de queda

El Gobierno quiere rebotar al PP la presión que está recibiendo de la mayoría de las comunidades autónomas para que adelante la hora del toque de queda. El Ministerio de Sanidad insiste en que un cambio como el que ha introducido Castilla y León para contener el aumento descontrolado de casos de coronavirus requiere una modificación del decreto de estado de alarma. Y fuentes del Ejecutivo dicen a Vozpópuli que esperan contar con el apoyo del principal grupo de la oposición si se vota en el Congreso.

"Está muy bien que las comunidades lo pidan, pero hay que ver si el PP está dispuesto a respaldarnos en el Parlamento porque luego entran otros intereses políticos en juego", dicen estas fuentes. "Hay regiones que dicen una cosa en privado y otra en las ruedas de prensa".

Sanidad sostiene que por el momento no contempla un cambio del estado de alarma, cuya prórroga está en vigor hasta el 9 de mayo. Pero el ministro Salvador Illa tampoco quiere trasladar un no rotundo antes del consejo interterritorial de salud de este miércoles. Casi todas las comunidades se han subido este lunes a la ola de Castilla y León y reclaman la posibilidad de adelantar el toque de queda por el aumento descontrolado de casos en esta tercera ola del coronavirus.

El 'sí' de Pablo Casado

Sanidad ha notificado 84.287 contagios desde el viernes, el mayor incremento en un fin de semana desde el inicio de la pandemia. El Gobierno admite que si todas las comunidades solicitan endurecer las restricciones para controlar el avance del virus sería muy complicado negarles la capacidad legal. Al mismo tiempo, Illa mira de reojo al PP. El partido de Pablo Casado se abstuvo en la prórroga de seis meses que se votó el pasado noviembre. La estrategia es que Casado muestre su disposición a respaldar el nuevo decreto antes de dar el paso.

"Illa no puede pegar un portazo radical al cambio, porque si todas lo piden no quedará más remedio que aplicarlo", explican estas fuentes. "El tema es que las comunidades que gobierna el PP no siempre están alineadas. No es igual el mensaje que transmite Madrid, que el de Galicia o Andalucía".

Lo que rechaza el Gobierno es una "actuación unilateral" como la de Castilla y León. La filosofía del actual estado de alarma era dotar a las comunidades de unos instrumentos comunes que pudieran aplicar de manera flexible según su situación epidemiológica. Pero lo que no quiere el Ejecutivo es que se produzcan diferencias tan sustanciales como que una comunidad cierre a las seis de la tarde y otra a las once de la noche. Por eso -explican desde el Gobierno- se estableció un rango común para prohibir la libre circulación de personas entre las 23 horas de la noche y las 6 de la mañana. Las comunidades pueden mover esa franja una hora arriba o abajo.

Illa prefiere esperar a que los consejeros de las 17 comunidades más Ceuta y Melilla se pronuncien. La posición de Sanidad es que la medida castellanoleonesa no cabe en el decreto vigente porque está fuera del rango horario establecido. Por lo tanto, dicen, habría que aprobar un nuevo estado de alarma, que haría decaer el anterior. Es decir, el Gobierno debería someterlo otra vez a la aprobación del Congreso si quiere mantenerlo hasta mayo.

"Hay que modificar el estado de alarma, porque afecta a derechos fundamentales", recuerdan en Sanidad.

Las comunidades piden "flexibilidad"

El Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Supremo la orden de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Pero no ha reclamado medidas cautelarísimas para suspender la orden autonómica de inmediato. Fuentes del Gobierno castellanoleonés han interpretado este gesto como un guiño en busca del acuerdo ante la avalancha de llamamientos desde otras regiones para aplicar una restricción similar. Gobiernos autonómicos liderados por socialistas, populares y nacionalistas han pedido este lunes mayor flexibilidad al estado de alarma para limitar aún más los horarios de movilidad.

La incidencia acumulada del virus en los últimos 14 días se ha situado en los 689 casos por 100.000 habitantes en nuestro país. Las comunidades de Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha tienen esta incidencia por encima de los 1.000 casos. Castilla y León y La Rioja están por encima de los 900.

La presión hospitalaria también sigue al alza en toda España. Un 18,61% de las camas están ocupadas por pacientes covid -tres puntos más que el viernes-, con 23.184 ingresados. Por otro lado, se han registrado 455 muertes por coronavirus desde el pasado viernes, lo que eleva el cómputo global de fallecidos confirmados por Sanidad hasta los 53.769 desde el inicio de la pandemia.