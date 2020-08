El Gobierno estudia tomar medidas contra la concentración de negacionistas de la covid-19

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, indicó este domingo que el departamento que dirige "estudiará las medidas a adoptar" tras la concentración de negacionistas de la covid-19 que tuvo lugar en Madrid, en la que, según Franco" "no se han respetado los términos que dispuso la Delegación del Gobierno" de la capital.

Dicho encuentro, promocionado en las redes sociales y por figuras públicas como Miguel Bosé, congregó a unas 3.000 personas en la madrileña plaza de Colón. Allí, entre cánticos aludiendo a que el virus no existe, muchos de los manifestantes no cumplían las medidas de obligado cumplimiento que el Gobierno determinó en el marco de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Sin mascarilla y sin distancia de seguridad, muchos de los asistentes aseguraban que la pandemía es un bulo creado por algunos gobiernos y criticaban también la "manipulación" que realizan los medios de comunicación.

Así lo aseguró el escritor Esteban Cabal que, manifiesto en mano, ha dado sus argumentos de por qué considera el coronavirus como una falsa pandemia.

"El virus SARS-CoV-2 todavía no ha sido aislado y purificado. No existe evidencia científica para declarar la pandemia y para afirmar que este virus es patógeno. Además están diagnosticando como enfermos a personas que no lo son, porque se basan en unos PCR que son inespecíficos y no son un test de diagnóstico", afirmó Cabal.

Posibles medidas contra los organizadores

Por todo ello, la Delegación del Gobierno va a estudiar las medidas que se pueden tomar contra los organizadores de la marcha, por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para la celebración de la concentración.