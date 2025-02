El Gobierno trata de justificar como un acto de "justicia histórica" la entrega al PNV del palacete de París

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este martes que la restitución al PNV del palacete de París que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio es "un hecho de justicia histórica que debe aplaudir cualquier verdadero demócrata".



Torres ha hecho esta afirmación en respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta de Vox sobre la devolución al PNV del palacete de la avenida Marceau de París en virtud de la Ley de Memoria Democrática.



La senadora de Vox Paloma Gómez ha sostenido que el PNV "no ha podido demostrar que hubiera dedicado un solo euro a la compra del inmueble ni ha podido demostrar su titularidad" y que la "transferencia de propiedad" del edificio solo se justifica a partir de la Ley de Memoria, que el Gobierno usa como una "chistera para sacar justificaciones donde no las hay".



Por eso ha dicho de esta "operación" que es "opaca", que "huele muy mal", que es un "chollazo" para el PNV, que es "un capricho" de los nacionalistas vascos que se convierte en una realidad y un "chantaje en toda regla por un puñado de votos"



En su respuesta a la pregunta, que textualmente se interesaba por "los motivos por los que el Gobierno roba a los españoles a través de un real decreto ley", Torres ha asegurado que desde el Ejecutivo "no les robamos nada", mientras que Vox sí que "roba" a los jubilados, a los usuarios del transporte, a los damnificados por la dana y a los afectados por el volcán de la Palma al votar en contra del decreto omnibús que incluye la devolución del palacete al PNV.



El titular de Memoria Democrática ha lamentado el "escaso rigor histórico" de la senadora de Vox, puesto que está "documentado" que el edificio fue "comprado" por el PNV en 1937 en la Francia libre y que en 1940, durante la Francia ocupada, "fue el nazismo y la Gestapo" quienes se hicieron con él a la fuerza "para entregárselo al fascismo español y al totalitarismo de Francisco Franco".