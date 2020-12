El Gobierno concederá la nacionalidad española al pianista James Rhodes

El Gobierno otorgará la nacionalidad españolaal pianista británico James Rhodes en el último consejo de ministros del año, según informa 'Nius diario'.

El músico ha ganado gran relevancia durante los últimos años por alabar aspectos culturales de España, y ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo al actual gobierno de Pedro Sánchez.

El artista, que ha dado nombre a una ley (la de protección a la infancia), fue el encargado de abrir la la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española con la interpretación al piano del 'Himno de la alegría'.

Sobre Sánchez: "Para mi este tío es autentico as fuck"

Sánchez y Rhodes también coincidieron en otro acto, el pasado 31 de agosto. El pianista acudió a un acto en la Casa de América donde mostró su apoyo al presidente del Gobierno y después lo elogió a través de las redes sociales.

"Puede y lo hará. Un llamado a la unidad fuerte, apasionado y muy necesario. Discursazo. Sé que a los extranjeros como yo no se les permite tener una opinión sobre los políticos, y tal vez soy ingenuo, pero no puedo evitarlo. Para mi este tío es autentico as fuck", escribió en Twitter junto a dos fotos de Sánchez, una de ellas mientras el presidente hablaba y otra era un selfie en el que salían juntos.

¿Quién es James Rhodes?

James Edward Rhodes nació en 1975 en Londres pero vive en España desde hace tres años (2017), concretamente en Madrid.

El músico es conocido por su activismo contra los abusos sexuales en la infancia. Él mismo hizo público que sufrió este tipo de abusos y violaciones cuando tenía cinco años por parte de un profesor de educación física en el colegio privado colegio privado Arnold House School, que era solamente para chicos.

Estos abusos sexuales de los que fue víctima le provocaron problemas físicos y mentales que dificultaron su carrera musical como pianista. Este infierno que vivió lo relató en 2015 en su libro 'Instrumental: memorias de música, medicina y locura', que tuvo una gran aceptación en España. En él también contaba sus adiciones a las drogas.

Este motivo personal es lo que hizo que se conocieran él y Pedro Sánchez hace dos años. El pasado 3 de agosto de 2108, Sánchez le citó en el Palacio de La Moncloa como respuesta a una carta en la que el músico le pidió al dirigente que aprobase una Ley de Protección a la Infancia. Para ello, relató su experiencia personal, sufrió abusos sexuales de pequeño, por lo que solicitaba que se mejorara la legislación de protección a los menores.

Pedro Sánchez le prometió personalmente que así lo haría y así fue, un año más tarde de su encuentro, se materializó en la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva su nombre, conocida como ley Rhodes.

El pianista describió su encuentro con Sánchez como "maravilloso". El texto jurídico fue rebautizado así por el socio del presidente, Pablo Iglesias, a raíz de la colaboración directa del activista en su redacción.