El Gobierno catalán admite preocupación por los efectos de la fusión de BBVA y Sabadell

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado que el Ejecutivo catalán está preocupado por el impacto de una eventual fusión entre el BBVA y Banco Sabadell, aunque ha admitido que el Govern no ha tratado sobre esta cuestión en su reunión de este martes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno de Cataluña, Budó ha reconocido también que el Ejecutivo catalán ha sabido por la prensa de la existencia "con mucha probabilidad" de conversaciones firmes entre las dos entidades bancarias para estudiar la fusión.

"No es un tema que se haya abordado. No tenemos un posicionamiento oficial", ha asegurado la portavoz del Govern, que se ha limitado a señalar después de que no quieren que "los usuarios catalanes salgan perjudicados" como consecuencia de esta operación bancaria.

Budó ha subrayado que al Govern le preocupa tanto esta operación como la que se anunció hace dos meses entre CaixaBank y Bankia, aunque en aquella ocasión el Ejecutivo autonómico sí que abordó la fusión y encargó a los servicios jurídicos de Economía un estudio sobre la posibilidad de pedir un informe a la Comisión Europea en relación al grado de concentración bancaria.

Informe de análisis

"El informe lo encargó el presidente Quim Torra al departamento de Economía. Era un informe interno de análisis", ha señalado la consellera, que ha afirmado después que no conoce su contenido.

BBVA y Banco Sabadell mantienen contactos preliminares para una posible fusión que daría lugar a un grupo con más de 950.000 millones de euros en activos y un tamaño en España muy similar al que tendría la unión de CaixaBank y Bankia, según trascendió ayer.

Desde principios de septiembre, tras el anuncio de que CaixaBank y Bankia estudiaban su fusión, los rumores sobre una posible unión de BBVA y Sabadell empezaron a sonar con fuerza, incluso se mencionaba la posibilidad de sumar a Kuxabank en la operación.