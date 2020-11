El Gobierno impide a Casado el acceso al muelle canario de Arguineguín

El presidente del PP, Pablo Casado, ha viajado este sábado a Gran Canaria para conocer de cerca la grave crisis humanitaria que se vive actualmente en esta isla ante la llegada incesante de inmigrantes, sin embargo los agentes que custodian el muelle de Arguineguín, donde se encuentran hacinados cientos de personas, le han impedido el acceso al mismo.

Tras esto el líder de la oposición, en una comparecencia ante los medios de comunicación, ha criticado al Gobierno por no dejarle entrar al puerto canario "cuando se ha permitido el paso a varios ministros" como Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos y José Luis Escrivá.

Culpa a Sánchez de causar un "efecto llamada"

El presidente del PP ha aprovechado su viaje a Canarias para criticar al Gobierno y sobre todo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no atajar la crisis que se vive actualmente en el archipiélago. Le ha acusado de causar un "efecto llamada" tras la acogida a los 630 migrantes del 'Aquarius' en el puerto de Valencia en junio de 2018.

Además, Casado ha responsabilizado también a Podemos por defender una política de "papeles para todos", en referencia a la situación de los inmigrantes a su llegada a España.

Inmigrantes en Arguineguín

A última hora de este pasado viernes, el muelle de Arguineguín, tras efectuar traslados a centros de acogida, reunía a 860 inmigrantes llegados por mar a la isla de Gran Canaria. Se trata de la primera vez en aproximadamente dos semanas en la que el número de inmigrantes congregados en este lugar baja de 1.000.

A principios de esta semana había alrededor de 2.500 inmigrantes en Arguineguín tras llegar numerosas embarcaciones, pero este miércoles unos 400 fueron traslados al Centro de Barranco Seco. En los últimos tres días han llegado a Gran Canaria un total de 67 inmigrantes.

Numerosas instituciones y ONG, como Human Rights Watch y Médicos del Mundo, ya han denunciado la situación de hacinamiento en la que se encuentran los inmigrantes en el muelle de Arguineguín.

Ábalos niega que se vaya a estabilizar un campamento

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado que el Gobierno no pretende estabilizar un campamento o centro en Canarias y que las 7.000 plazas anunciadas por el ministro Escrivá solo aspiran a proporcionar condiciones humanitarias "lo más decorosas posibles", antes de que los inmigrantes sean devueltos a sus países de origen.Durante una rueda de prensa este sábado en el aeropuerto Tenerife Sur, el secretario de Organización se ha reafirmado en que no se abrirán los traslados a la Península, pues "no dejamos de ser la puerta de entrada a Europa" y, por tanto, "no podemos dar un mensaje de que estas cosas son posibles".

Sobre la visita de Pablo Casado al muelle de Arguineguín, Ábalos ha indicado que le parece un gesto de "responsabilidad", pues "quiere decir que también comparte la preocupación por una situación muy compleja y complicada".

Aun así, ha puntualizado que espera que la visita del presidente del PP tenga como finalidad tranquilizar y "tratar de mostrar ese acompañamiento a la situación que viven las islas".