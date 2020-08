Los vuelos desde Gibraltar, único resquicio para sortear la cuarentena británica

Existe un resquicio para los turistas -sobre todo británicos- que se encuentran en España y no quieren pasar una cuarentena de 15 días a su llegada al Reino Unido. Los vuelos desde Gibraltar a la metrópoli no tienen las obligaciones impuestas por el Gobierno de Boris Johnson a España por el repunte de covid-19 en zonas del país.

Londres ha impuesto a los vuelos provenientes desde España una cuarentena obligatoria de dos semanas para todos sus pasajeros, sean británicos o no, por el simple hecho de venir de un aeropuerto español. En el caso de Gibraltar, no es así. Las conexiones desde el Peñón están exentas de esta imposición aunque es difícil sortear los 15 días de confinamiento.

Ello se debe a que todo pasajero proveniente de Gibraltar debe cumplimentar un formulario que entrega en el control de pasaportes -Reino Unido no forma parte del espacio Schengen-. En dicho papel se le pregunta si ha estado en algún país en las dos últimas semanas.

En el caso de que alguien escriba 'Spain' en dicho formulario, automáticamente se le impone la cuarentena domiciliaria. Una situación en la que seguramente se encuentren la gran mayoría de los pasajeros que vuelen desde el aeropuerto de la colonia, pero al menos existe el margen para que alguno omita ese dato y 'se la juegue' ante las preguntas que le pueda hacer un agente al revisar la documentación.

Así las cosas, los propios ciudadanos de Gibraltar que no hayan cruzado la Verja en los últimos 15 días o los turistas ingleses que no hayan salido del Peñón durante su estancia en ese territorio son los únicos que pueden viajar al Reino Unido desde la colonia con la tranquilidad de que no se les impondrá una cuarentena.

En la actualidad, hay seis casos activos tras dar positivo por covid-19 en Gibraltar. Cuatro de ellos son residentes en la colonia y los otros dos son turistas. Además, hay 116 personas en autoaislamiento por precaución, según los últimos datos del Ejecutivo de Fabián Picardo.

Desde Gibraltar existen en la actualidad conexiones aéreas con Heathrow (British Airways) y Gatwick (easyJet). Precisamente, esta última aerolínea reanudará este domingo sus vuelos desde Bristol, en el sureste del país, así que se amplía la oferta para aquellos viajeros que desean regresar a la metrópoli.

Ante las quejas del sector turístico y del Gobierno español, el Ejecutivo británico sopesa ahora reducir de 14 a 10 los días de confinamiento y la posibilidad de establecer corredores aéreos a nivel regional con las zonas menos afectadas por el virus, como las Baleares y las Canarias.

Los turistas van a Grecia y Turquía

El turoperador TUI anunció este viernes que ampliaba la suspensión de sus paquetes vacacionales a las islas Canarias y las Baleares hasta el 10 de agosto, y sus programas a la España peninsular hasta el 17 del mismo mes.

La empresa señaló que, por contra, añadirá siete vuelos los días 8, 9 y 10 de agosto a "destinos populares" de vacaciones en Grecia y Turquía, tras constatar "una abrumadora demanda de los clientes para hacer escapadas este verano".

El director gerente de TUI en el Reino Unido e Irlanda, Andrew Flintham, afirmó que un 70% de los clientes que han visto sus vacaciones canceladas por las restricciones impuestas para combatir el coronavirus"cambian sus reservas a otros destinos".