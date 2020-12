Gibraltar ve "bastante posible" que no haya acuerdo fronterizo con España antes de 2021

El Gobierno de Gibraltar ve "bastante posible" que no haya un acuerdo fronterizo con España antes del 31 de diciembre, pero está dispuesto a continuar las conversaciones después del 1 de enero para superar la crisis creada por el Brexit y evitar un "impacto negativo" en el comercio, dijo este martes a EFE el ministro de Desarrollo Económico y Telecomunicaciones del Peñón, Joseph Bossano.

"La posición en este momento es que las conversaciones se han ralentizado y es bastante posible que no tengamos un acuerdo para el 31 (de diciembre), pero no tenemos una fecha límite y, que yo sepa, tampoco el Gobierno español, así que seguiremos conversando si fuera necesario después del 1", indicó Bossano en diálogo telefónico desde Gibraltar.

Levantar la frontera

El político, que fue ministro principal de Gibraltar entre 1988 y 1996, hizo esta observación después de que la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, indicase el lunes que España va a buscar el acuerdo "hasta el último segundo" con el objetivo de encontrar "un encaje" que garantice la fluidez a la frontera.