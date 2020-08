Calvente declara que el exgerente de Podemos le alertó de los contratos "falsos"

El ex coordinador del Equipo Legal de Podemos José Manuel Calvente aseguró al juez de Madrid Juan José Escalonilla en su declaración del pasado 29 de julio que fue el exgerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón quien le alertó de que los contratos presuntamente "falsos" a las empresas Neurona Comunidad y la portuguesa ABD Europa LDA podrían beneficiar a políticos de países latinoamericanos, según consta en la grabación del testimonio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

"A mí eso me lo explica directamente Pablo Manuel Fernández Alarcón, que era consejero ciudadano de Podemos. Y a él se lo explican personas de dentro, que él no me cuenta. Supongo que son personas confidentes que hablarían con él", especificó el letrado al ser interrogado por el magistrado por la parte de la denuncia en la que Calvente muestra sus sospechas de que el dinero abonado a la firma Neurona y ABD Eurooa, cuyos propietarios son brasileños, podría ser un pago para devolver la financiación recibida en años anteriores.

En este sentido Calvente, que resalta que Fernández Alarcón ya no era el gerente de Podemos cuando le alertó de las irregularidades, destacó que él y su compañera Mónica Carmona detectaron "cosas raras". Como por ejemplo que la formación liderada por Pablo Iglesias contrató para las elecciones de abril de 2019 a "una empresa constituida en marzo, por 300.000 euros, sin personal y para prestar servicios que está realizando el propio partido", declaró.

Desmentido de Fernández Alarcón

Fuentes cercanas a Pablo Manuel Fernández Alarcón desmienten que este hubiera alertado al ex coordinador jurídico de la formación de Pablo Iglesias de irregularidades en los acuerdos con la empresa Neurona Comunidad y la portuguesa ABD Europa LDA. Las mismas fuentes completan que ni el exgerente ni su mujer, Gloria Elizo, que es vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, tuvieron conocimiento de estas irregularidades, y que por lo tanto tampoco se las trasladaron a Calvente, con cuyo relato de los hechos no están de acuerdo.

"Es decir", prosiguió el letrado, "lo que nos dice una persona, porque muchos de los que detectan estas cosas son trabajadores, que detectan las irregularidades, nos dice: yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que están contratando a Neurona. Por eso se estaba facturando un servicio ficticio".

El entorno del exgerente asegura que ni él ni su mujer, Gloria Elizo, tuvieron conocimiento de irregularidades, y que por lo tanto tampoco se las trasladaron a Calvente

Y en ese momento de la declaración, el magistrado Escalonilla reclamó a Calvente más información sobre la identidad de los trabajadores que le dieron datos sobre las presuntas irregularidades que denunció: "De informática y de finanzas, son personas que temen por su trabajo, y están asustados", destacó el ex coordinador del Equipo Legal de Podemos, que después resaltó que consideró "raro" que se contratara a empresas de fuera de España "para hacer cosas que el propio Podemos está haciendo. Son cosas muy raras que nos hacen sospechar de que algo estaba pasando ahí".

Carlos García Ramos

En su testimonio, Calvente también aludió a que el responsable de finanzas de Izquierda Unida, Carlos García Ramos, mostró su preocupación por los requerimientos realizados por el Tribunal de Cuentas en relación al contrato de 363.000 euros que Podemos otorgó a la empresa Neurona Comunidad.

"Hay contratos que se los pasan [a Mónica Carmona] de la coalición electoral. Hay una serie de documentos que ponen en alerta al Tribunal de Cuentas, porque no los ven claros, y entonces los miembros de la coalición electoral se ponen muy nerviosos y se preguntan ¿qué está pasando aquí?", prosiguió Calvente, que completó que otros de los documentos sobre las empresas sospechosas se los entregaron el responsable de finanzas Daniel de Frutos y el exgerente Fernández Alarcón.

Mónica Carmona se asustó

El testigo también relató que la aparición de "una serie de noticias en las que se dice que Neurona podría estar implicada en actividades ilícitas", hizo que "saltaran las alarmas, y Mónica Carmona se asusta mucho, porque puede responder penalmente, y ella se pone en marcha", declaró Calvente.

Según este letrado, su compañera le pidió ayuda, porque no se fiaba del equipo directivo de Podemos: "Son capaces de hacer las cosas y yo estoy en medio, y si pasa algo...", relató el denunciante, que trasladó de esa forma al juez las palabras que le dijo Mónica Carmona, que también fue despedida del partido.

En otro momento de su declaración, al ser preguntado por el juez Escalonilla sobre por qué aludió a contratos "simulados", Calvente matizó, destacando que "podrían ser, tampoco es que lo afirme, porque hay una serie de indicios".