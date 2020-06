La Generalitat de Cataluña se queja a TV3 por emitir "demasiado castellano"

La Generalitat de Cataluña no está conforme con la emisión de contenidos en castellano en TV3. Pese a que la presencia del castellano en la televisión pública catalana es mínima, el Govern que preside Quim Torra reconoce que se ha quejado a la empresa mediática por incluir "demasiado" la lengua oficial de España, aunque legalmente esté al mismo nivel que la lengua de Cataluña en su territorio.

En concreto, la polémica ha surgido a raíz de la emisión de la serie 'Drama', producida originalmente por RTVE -donde ya fue emitida con anterioridad en la web- y El Terrat. A pesar de la participación de esta productora catalana en la elaboración de la serie y del uso del catalán, el hecho de que algunos de ellos hablen en castellano no ha gustado en ciertos sectores independentistas, incluso en el propio Govern.

La consejera catalana Mariàngela Villalonga ha reconocido este martes en la 'Cadena SER' de Cataluña que ha dado instrucciones a TV3 para excluir el castellano de la parilla televisiva: "Les he dado un toque de atención por la serie Drama y por otros programas informativos. Debemos dar valor y hacer que el uso de la lengua catalana sea cada vez más alto y TV3 tiene la obligación de hacerlo. A veces veo demasiado castellano en TV3".

Según la consejera, "no es solo por la serie" 'Drama', sino también "por otros programas que son informativos y que pasas haciendo zapping y no sabes si estás viendo una cadena estatal o una cadena catalana", ha argumentado.

"Si el Govern no hace que la lengua catalana tenga un valor cada día más alto, ¿quién lo hará?", ha preguntado. "Los directivos de TV3 tienen sus argumentos que necesariamente no tienen que coincidir con los míos", ha lamentado.

"Yo tengo que defender el uso social del catalán. La lengua y la cultura son los que nos hacen ser lo que somos. No existiría la Generalitat si no fuera porque tenemos una lengua y una cultura diferente", ha aseverado en declaraciones a la 'SER'.

