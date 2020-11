Garicano cuestiona la credibilidad de los Presupuestos pese a la negociación de Arrimadas con el Gobierno

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre los cuales la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha iniciado una negociación, "no son creíbles" y generan "mucha desconfianza" en la Unión Europea.

Considera que esto, unido al plan del Ejecutivo contra la desinformación y al intento de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, puede hacer que Bruselas diga a España "hasta aquí hemos llegado". En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Garicano ha indicado que el proyecto de Presupuestos para 2021 incluyen "un 30% más de gasto corriente", por ejemplo para "mantener los Ministerios".

En cambio, cree que no contienen suficientes medidas de inversión para sustentar la economía española y "cubrir las rentas de todos los desprotegidos para que no se hundan" por la crisis del coronavirus. "Necesitamos más dinero donde la gente está sufriendo, y eso no se está haciendo", ha añadido, recordando que, en la primera reunión para negociar las cuentas públicas, Cs ha reclamado al Gobierno ayudas directas a pymes y autónomos que hayan sufrido una reducción de su actividad e ingresos de más del 50%.

Avisos de Bruselas y del Banco de España

A continuación, Garicano ha señalado que "las cuentas no son creíbles" y que "inspiran muchas desconfianza fuera". Además, ha apuntado que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos recibió dos "avisos" esta semana, el primero con las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución de la economía española.

Según ha explicado el eurodiputado y economista, Bruselas ha pronosticado que España tendrá la tasa de desempleo más alta de la UE el próximo año y el siguiente y que será el país europeo con el mayor déficit público en 2020, 2021 y 2022, situándose este último año en el 8,6%. Con esto "nos está diciendo 'cuidadito, porque ahí no podéis estar'", ha manifestado.

En segundo lugar, ha mencionado las advertencias del Banco de España, que prevé una mayor caída del Producto Interior Bruto (-12,6%) y que ha puesto en duda las previsiones de ingresos, déficit y deuda del Gobierno. Cuestiones que, según Garicano, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tendrá que explicar al Banco Central Europeo como miembro del Consejo de Gobierno de este organismo.

"Creo que este Gobierno no se ha enterado de que estamos en la Unión Europea", la cual se basa en "el Estado de Derecho, la defensa de los valores fundamentales y la estabilidad económica", ha concluido.

Protestar para no acabar "sin libertades"

El líder de Cs en la Eurocámara ha hecho esta crítica en relación con los Presupuestos, con la orden ministerial contra las fake news, que ve como el "Ministerio de la Verdad", con el intento del PSOE y Unidas Podemos por reducir la mayoría parlamentaria exigible para designar a los vocales del CGPJ y con la pretensión de eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades con otra lengua cooficial, unos asuntos que le tienen "horrorizado".

Cuando le han preguntado qué más tendría que hacer el Gobierno para que Ciudadanos se plantease dejar de negociar los PGE, Garicano ha respondido que esa pregunta habría que hacérsela al equipo negociador del partido, del que él no forma parte.

El eurodiputado ha expresado su preocupación porque, desde su punto de vista, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "no cree en la libertad de prensa ni en los medios de comunicación privados". "Cree que él es quien nos tiene que decir lo que tenemos que pensar. Está eliminando todos los contrapoderes, estamos en una situación de desmantelamiento del Estado", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que cuando desde el poder se toman ciertas decisiones, no hay que acostumbrarse, sino "protestar". Porque si no, "al final terminaremos sin nuestras libertades", ha agregado.

Garicano piensa que la Comisión Europea dará un tiempo al Ejecutivo de Sánchez para "hacer los deberes" en cuanto a las medidas económicas, pero su paciencia se agotará si ve "en peligro los valores fundamentales de la Unión o la estabilidad económica". Así, cree que al final Sánchez se podría llevar "un buen susto", como el que le dio Bruselas en 2011 al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que "de un día para otro" le dijeron "hasta aquí habéis llegado".

La ganas de ayudar a España "se pueden evaporar"

Según ha indicado, el Ejecutivo comunitario va a examinar los Presupuestos de España para garantizar el principio de la estabilidad económica, pero también va a analizar "la buena gobernanza y el Estado de Derecho". En ambos temas, "el Gobierno hace aguas", ha advertido.

Tras mencionar el acuerdo preliminar del Consejo Europeo y la Eurocámara sobre el mecanismo del Estado de Derecho, que vincula la recepción de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho, Garicano ha recalcado que los países que no cumplan las condiciones, no van a recibir "ni un solo euro".

En este contexto, ha destacado que, para recibir los fondos de recuperación europeos frente a la crisis del coronavirus, el Gobierno de España tiene que presentar un plan y después todos los Parlamentos nacionales tienen que ratificar la emisión de deuda correspondiente. Sin embargo, ante ciertas actuaciones del Ejecutivo de Sánchez, las ganas de ayudar a España "se pueden evaporar", ha avisado.