Emiliano García-Page: "El pacto de los menas es supremacista y cualquier cosa menos progresista"

"Solidarios sí, tontos no", con esta contundencia se ha expresado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en relación al reparto de menores inmigrantes no acompañados anunciado en un pacto por Junts y el Psoe.

Durante una visita a Cuenca y en recepción a los medios, ha expresado que "quien manda" en nuestro país es el fugado Carles Puigdemont.

"No admito lecciones de quienes pactan con VOX, ni tampoco de quienes pactan con la extrema derecha independentista, que tiene al frente a un supremacista identitario como Puigdemont", ha sentenciado el presidente de Castilla-La Mancha.

García-Page ha asegurado que aún están "estudiando el Decreto Ley" y se ha mostrado molesto por la gestión de la inmigración del líder de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Salta a la vista que el Gobierno no tiene política de inmigración, son todo parches, como el campamento estilo Meloni que quisieron hacer hace unas semanas", ha expresado.

Ha vuelto a repetir que cuando se llega a pactos con "supremacistas e identitarios" las cosas no pueden salir nunca bien y que esto dinamita las opciones de "cualquier Pacto de Estado". "Hemos manifestado que seremos solidarios, y también de forma bilateral con Canarias", ha añadido.

Un pacto insultante

Asimismo, ha recordado que el dinero recaudado por la ley a los bancos "va a ir las Comunidades más ricas que son las que tienen puertos y aeropuertos y es por donde entran los inmigrantes" y se ha quejado de que cuando se habla de inmigrantes "el pacto es al revés, que vayan al resto" y ha considerado que esto es de todo menos "progresista".

Ha definido como "insultante" el hecho de despertarse una mañana con una Ley aprobada sin que nadie haya hablado nada con ninguna Comunidad Autónoma. "Me cuesta creer que si seguimos este camino algo salga a derechas, más bien saldrá todo torcido y retorcido", ha explicado el presidente manchego, que además ha dejado caer que la norma puede ser inconstitucional dado que hay leyes que son "incumplibles".

Ha comentado incrédulo que "el mismo Gobierno que es responsable de quien entra y sale en España ahora no puede desentenderse de este asunto", además de repetir que el "gobierno a veces se olvida de que es progresista".

Para finalizar, ha reconocido que este pacto le "huele" a que se va a utilizar a los menas como arma arrojadiza en nuestro país, algo que ha dicho que es "patético".

No ha confirmado si la comunidad que preside planteará algún recurso o no, pero ha dejado claro que serán solidarios y que no admitirán reproches de nadie.