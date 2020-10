Garamendi cree que los Presupuestos son "poco realistas" y ve la subida de impuestos "un castigo" a las empresas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que ha aprobado el Gobierno son "poco realistas" puesto que la economía no va a crecer un 9%, y augura que el déficit no será un 7%, sino que será mayor, con lo que se producirá un "desfase".

Además, Garamendi ha defendido que "no es el momento" de subir impuestos porque incluso en los demás países (Francia, Reino Unido, etc.) los están bajando y "es el momento de ayudas". En su opinión, con la subida de impuestos "se está castigando de nuevo a las empresas" y "con la no exención del 100% de los dividendos que traen de fuera".

Desde su punto de vista, esto es "un castigo a empresas multinacionales españolas que es justamente lo que necesitamos en España para crear empleo digno". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de participar en el 35 Congreso de Gran Consumo que la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, celebra en el Palacio de Congresos de València, donde se reúnen los máximos representantes de empresas líderes del sector para analizar el impacto de la covid-19 sobre la economía y el consumo.

El presidente de la CEOE ha advertido también sobre un "punto de inseguridad" al ver al vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) decir que va a hacer una ley "que va a ser la más intervencionista de Europa con los alquileres". Asimismo, mostró su preocupación porque es necesario dar confianza a los inversores y propietarios de las viviendas.

Según Garamendi, "el término de la regulación más intervencionista de Europa va en sentido contrario de lo que hace Europa y nosotros queremos más España y más Europa".

Pide "plazos más cortos"

El presidente de la CEOE ha explicado que la patronal nunca ha entrado en las medidas desde el punto de vista sanitario, pero considera un "error" plantear el estado de alarma hasta el 9 de mayo, porque "ese planteamiento que dicen que genera seguridad, lo que genera realmente es inseguridad en la parte económica".

En este sentido, se ha preguntado "¿qué hacemos en Navidad, qué hacemos con la Semana Santa, el turismo, el comercio, la hostelería?". Garamendi ha señalado que "nadie discute las medidas", pero en su opinión "deberían ser con unos plazos más cortos".

Garamendi ha señalado que los partidos políticos están para entenderse y si hay que hacer zonas perimetrales, se hacen, pero con estos planteamientos le parece "preocupantes desde el plano económico". "Y también tenemos que vivir", ha remarcado.