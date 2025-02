Gan Pampols: "Buscamos un chivo expiatorio, pero los fallos son encadenados en el tiempo"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha afirmado que ahora mismo, más que un responsable, se está buscando "un chivo expiatorio" de lo ocurrido en la dana de octubre en Valencia, pero eso "no es justo" pues los fallos han sido "encadenados" y "en el tiempo".



En una entrevista del diario La Razón publicada este domingo y recogida por EFE, Gan Pampols considera que no ha fallado una sola persona o estructura sino que los fallos han sido "encadenados y no en el día, sino en el tiempo y el tiempo se dilata".



En este sentido se refiere a los planes hidrológicos nacionales, los planes de gestión del riesgo de inundación o el Plan Territorial de Prevención de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova).



"De lo que se trata es que el que tenga que juzgar, juzgue, y el que tenga que reponer, reponga. No podemos estar en la culpa, en el 'y tú más, y tú estabas, y tú no'", asegura en la entrevista.



El vicepresidente del Gobierno valenciano afirma que lo relacionado con el dominio hidráulico, el agua y las precipitaciones "es motivo para un pacto de Estado, quizá el más urgente de todos", un pacto de Estado que es "exactamente eso, por encima de las cuestiones de partido se antepone la seguridad de los ciudadanos".



Al respecto, el militar retirado señala que el nivel de crispación política y de polarización social llevan "a un camino sin retorno", al tiempo que afirma que el Gobierno es político, la administración no.