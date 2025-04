Gafas y lentillas gratis: el Congreso tramitará una ley para favorecer a los menores

El Congreso de los Diputados tramitará una propuesta del Parlamento de Andalucía, aprobada en octubre del año pasado, para que la prestación de gafas y lentillas a menores de edad por parte de la sanidad pública sea gratuitas. Los apoyos al trámite de PP, PSOE, Sumar, Junts, EH Bildu y Podemos garantizan la toma en consideración de la iniciativa, que se ha debatido este martes en la Cámara Baja y que ya en el Parlamento andaluz suscitó el consenso de socialistas y populares.



El resto de las formaciones con representación en el Congreso, Vox entre ellas, no han precisado qué voto emitirán y el PNV se ha limitado a recalcar que no se opone a la toma en consideración. La proposición, que parte de Adelante Andalucía, plantea la modificación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que la cartera suplementaria de prestaciones incluya las destinadas a productos dietéticos y ópticos, entre otras.



Las relativas a estas últimas, se añade en la propuesta, "serán gratuitas para personas menores de edad", mientras que para mayores de edad se dispensarán en función de la "situación socioeconómica". En otro punto, la propuesta encomienda a la administración general del Estado la financiación. Una vez admitida a trámite la iniciativa, la Mesa la enviará a la comisión correspondiente para se debata.



Una delegación del Parlamento andaluz compuesta por José Ignacio García (Adelante Andalucía), María del Pilar Navarro (PSOE) y Beatriz Jurado (PP) ha defendido ante el pleno del Congreso la proposición de ley. García ha explicado que el 31% de los menores de edad en el Estado tiene problemas de salud visual y que en Andalucía aproximadamente un millón de personas no pueden pagarse gafas o lentillas. Existe, a su juicio, una diferencia de uso derivada de la renta y del territorio.



Navarro ha puesto el foco en el papel de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, porque también debe poner "dinero y recursos" y atajar el crecimiento de los índices de pobreza durante los últimos seis años. Jurado, por el contrario, ha contrapuesto la capacidad de diálogo y la "moderación" del Gobierno de Andalucía con "el sectarismo y la confrontación" del Gobierno de España, representado, a su juicio, por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE.

Críticas a Moreno y a Montero

El debate ha sido por momentos una disputa verbal entre PP y PSOE sobre las gestiones de Moreno y Montero, previsibles candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas.



María Carmen Castilla, del grupo socialista, ha afirmado que el PP es "puro postureo" cuando defiende la sanidad pública. Elvira Velasco, del grupo popular, ha destacado que Montero impulsó un "recorte de 1.500 millones" en el sistema andaluz.



Asimismo, Joseba Agirretxea, del PNV, ha pedido debatir detenidamente la propuesta porque su partido no comparte las fórmulas de financiación planteadas, en tanto que Pilar Calvo ha denunciado el aumento de uso de dispositivos digitales por parte de los menores, con el consiguiente daño a su salud visual. Para Vox, como ha dicho el diputado David García Gomis, urge acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Menos socialismo; más familia y más España", ha proclamado.