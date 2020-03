El reglamento de la Fundación Zagatka dificulta a los Borbón expatriar el dinero de Suiza

El reglamento de la Fundación Zagatka dificulta a los Borbón expatriar a España los activos que posee en Suiza. Según consta en el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el consejo de la entidad "no está obligado a pagar las sumas ni a entregar los activos (...) en forma de moneda extranjera o que sean transferidos fuera de Suiza". El Borbón que sustituya a Álvaro de Orleans como primer beneficiario gozará, como él, del "derecho a disponer de todos los activos, incluidos ganancias capitales, intereses y dividendos" en un banco en el país helvético.

Andrés de Orleans-Borbón y San Martino consta como segundo beneficiario; Juan Carlos I como tercero y Felipe VI como cuarto. El documento estipula que en el caso de muerte de este último, "la fortuna de la fundación deberá ser atribuida a los herederos legales nacidos o que nacieran de una unión legal"; es decir, la princesa Leonor y la infanta Sofía, nacidas en 2005 y 2007, respectivamente. De apartarse las hijas del rey, las siguientes en la lista serían Elena de Borbón y Grecia y Cristina de Borbón y Grecia, quienes aparecen como quintas beneficiarias.

Los firmantes Dante Canónica y Guido Meier explican en el documento fechado a 8 de mayo de 2006 que "los beneficiarios se convertirán en propietarios solo de los activos que se les entregaron". En este sentido, hacen hincapié en que "tan pronto como se haya puesto a su disposición las sumas u otros activos que serán asignados (...) a su favor en un banco suizo",la junta de la fundación "será relevada de todas las responsabilidades".

Ingresos anuales de hasta 1,8 millones

Vozpópuli ha tenido acceso a un extracto bancario de la Fundación Zagatka en el que se reconoce que su patrimonio procede, en parte, de "la comisión que percibió por presentar a las personas que intervinieron en la venta del Banco Zaragozano a Barclays Bank en Londres". En la documentación de Credit Suisse se identifica a Álvaro de Orleans -primo del rey emérito y primer beneficiario de la fundación- como el titular de la cuenta.

Tal y como adelantó OKDiario, en el formulario consta como fiduciario y "gerente de la fortuna del cliente" Arturo Fasana, quien guardaba en la cuenta 'Soleado' el dinero del cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa. También aparecen el abogado Dante Canónica y Guido Meier, los dos hombres que firman el reglamento en el que constan como beneficiarios de Zagatka los miembros de la familia real.

El documento refleja que los ingresos anuales previstos de la fundación podrían llegar a los dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros). Asimismo, recoge que los gastos personales y las facturas sufragadas por la entidad podrían alcanzar los 150.000 euros anuales. Orleans aseguró a El País que la cuenta había comenzado con algo más de 9.000 euros y que en 2014 llegó a alcanzar los 14 millones. Vozpópuli no ha podido confirmar el historial de dicha cuenta.

Los vuelos privados de Juan Carlos I

Dichos fondos, según admitió el propio Álvaro de Orleans al rotativo, se utilizaron para costear los vuelos privados a Juan Carlos I. Con ello, la fundación pretendía cumplir con su misión de "echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran". En internet no consta página web de la fundación ni noticias relacionadas a ningún acto público de apoyo a ninguna de las monarquías hoy vigentes.

En total, fueron once años de trayectos aéreos. Zagatka sufragó los viajes realizados por el rey emérito entre 2007 y 2018. Según Orleans, el monarca compartió varios de los trayectos con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien fuera su amiga íntima. Ella confirmó dichos viajes y aseguró a Vozpópuli que posteriormente los tuvo que costear. "Después del fin de la relación, para mi sorpresa, me pidieron que reembolsara los vuelos privados que me habían ordenado tomar", señaló. Según el diario británico The Telegraph, entre 2016 y 2019 la fundación gastó cinco millones de euros en vuelos en aviones privados de Juan Carlos I para ir al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi y a República Dominicana.

Felipe VI se desmarca

Álvaro de Orleans-Borbón justifica en el reglamento de la Fundación Zagatka su aportación al rey emérito. Según consta en el documento, el primo del monarca acordó como primer beneficiario atribuir a los bienes de la entidad en favor de Juan Carlos I por "su sentimiento de admiración y de reconocimiento por haber abierto a España el camino de la libertad, por su constancia y su habilidad, también su humanidad y restableciendo las libertades públicas y un régimen parlamentario hasta la democratización del país".

En un comunicado emitido la noche de este domingo a raíz de las informaciones publicadas, la Casa Real aseguró que Felipe VI desconocía "por completo totalmente (...) su supuesta designación como beneficiario de dicha Fundación [Zagatka]". En el marco de la misiva, anunció que, de ser cierto, procederá a "renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".

Cristina y Elena no se han pronunciado

La reacción de la Casa Real tiene lugar después de que se publicara una serie de informaciones periodísticas en torno a la investigación que sigue en Suiza por blanqueo de dinero y que afecta a dos fundaciones vinculadas a Juan Carlos I. Las hermanas del Rey de España, que constan como quintas beneficiarias, aún no se han pronunciado al respecto. El reglamento insiste en que ambas tendrían que disponer del dinero en Suiza. Cristina de Borbón y Grecia vive en Ginebra desde 2013.