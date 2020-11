La nueva fundación afín al PP ficha a José Manuel Villegas y tres exministros

La nueva fundación afín al Partido Popular (PP) ha fichado a tres ex ministros populares y al 'número dos' de Albert Rivera en Ciudadanos, José Manuel Villegas.

La Fundación Propósito se está empezando a construir con el "desarrollo sostenible", la protección del medio ambiente y el crecimiento económico social como ejes principales y lo hace de la mano de tres exministros populares y Villegas, informa 'El Mundo'.

En concreto, a través de un enfoque liberal y de centroderecha, los impulsores que han iniciado los trámites de la constitución son Josep Piqué, Juan Costa, Abel Matutes y José Manuel Villegas.

Piqué es ex ministro de Exteriores (2000-2002) y de Ciencia y Tecnología (2002-2003); Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología (2003-2004); y Matutes, ex ministro de Exteriores (1996-2000).

Los exministros fueron dirigentes de sus respectivas carteras de los gobiernos deJosé María Aznar y ahora se vuelven a situar cercanos al círculo de Pablo Casado.

Además, tanto Matutes como Piqué son patronos de la Fundación Faes, del expresidente del Gobierno.

El presidente de la Fundación Propósito será Juan Costa, que ha ejercido como CEO de Cambio Climático y Economía Sostenible de la compañía E&Y a nivel mundial.

No obstante, el fichaje más destacado es el de José Manuel Villegas, ex secretario general de Ciudadanos.

Afinidad con García Egea

Este llega a este think tank afín al PP por su cercanía conTeodoro García Egea, con quien negoció los pactos autonómicos en cuatro gobiernos de coalición entre PP y Ciudadanos.

En concreto, los de Castilla y León, Murcia, Madrid y Andalucía.