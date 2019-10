La Fundación Franco acusa al Supremo de filtrar la sentencia para preparar su recurso ante Europa

La Fundación Franco prepara el terreno para llevar a Estrasburgo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Lo hace a través de un escrito presentado esta semana ante el Tribunal Supremo en el que acusa de violación de "derechos fundamentales" a los magistrados que acordaron el traslado de los restos al Cementerio El Pardo-Mingorrubio.

En el escrito, recogido por Vozpópuli, la institución se queja de que el Consejo General del Poder Judicial comunicara en su web el fallo "sin haberse redactado la sentencia ni conocer si los Fundamentos de Derecho tienen votos concurrentes o no". Por ello, pide "celebrar una vista oral para aclarar los hechos de esta publicación y sus efectos en el presente caso y así limitar la violación a los derechos fundamentales".

Este argumento es clave y podría servir a la fundación de paso previo a un nuevo reclamo ante la Justicia. Según la ley, las defensas pueden presentar un recurso de amparo a cualquier sentencia firme dictada en el Supremo ante el Tribunal Constitucional si consideran que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes. Y el Constitucional es la antesala obligatoria para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Europa no juzgaría si es procedente o no la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Esa tarea corresponde únicamente al Supremo como órgano constitucional en la cima del Poder Judicial español. La labor de Estrasburgo recaerá en analizar si en el juicio fueron o no vulnerados derechos fundamentales.

"Indefensión y duda de imparcialidad"

Según la Fundación, la forma en la que se divulgó el fallo constituye "una tremenda indefensión y duda de imparcialidad". "El hecho que la prensa y las autoridades políticas hayan mencionado en todo el mundo que el Tribunal Supremo ha dado luz verde al gobierno en el asunto Franco compromete la imparcialidad del presente juicio", sostiene.

En el escrito se hace especial hincapié en el hecho de que el presidente en funciones Pedro Sánchez "haya utilizado este gran logro en la cumbre sobre cambio climático de la ONU" y que la vicepresidenta y varios ministros del Gobierno hayan asumido el fallo "como algo de ejecución inmediata".

A su juicio, la divulgación de la decisión del Supremo ha derivado en que las autoridades políticas y la prensa consideraran que el rechazo del recurso de la Familia Franco se traducía automáticamente en que todos los recursos interpuestos por la exhumación, incluido el de la Fundación, habían sido rechazados.

En concreto, los jueces desestimaron el recurso interpuesto por los familiares de Francisco Franco en relación con el traslado propuesto por el Ejecutivo. Posteriormente se conoció en la sentencia que se rechazaron los tres motivos alegados por la familia del dictador: la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 10/2018, la ilegalidad de la exhumación y la arbitrariedad de la denegación de la inhumación en la Cripta de la Catedral de la Almudena.