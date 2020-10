La Fundación Franco: "¿Acaso no es la monarquía obra de Franco?"

La Fundación Nacional Francisco Franco ha salido en defensa de la monarquía ante el "acoso y derribo" que está sufriendo y ha reivindicado el origen franquista de la institución. El presidente de la organización franquista, Juan Chicharro, compara en un texto publicado en su web la situación actual con la de la Segunda República y señala que la Monarquía se encuentra ante "un acoso y derribo".

Chicharro señala que la España actual está en "golpe de estado permanente en Cataluña", con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez, "socio declarado de los enemigos de España".

El texto continúa reivindicando la paternidad franquista de la monarquía: "¿Cuántas veces dijimos desde esta FNFF que el siguiente paso tras la profanación de la tumba del Generalísimo iba a ser el propio Rey?, ¿acaso no es la monarquía obra de Franco?, ¿qué esperaban?", señala el texto.

Que si no hubiera sido por Franco no estaría VM en el trono

Acto seguido, Chicharro acusa al monarca de no comprender la situación actual: "En Zarzuela ni se enteran. Que no, Señor, que los “malos” no le quieren. Que si no hubiera sido por Franco no estaría VM en el trono. Y que van a por VM porque es el sostén de la unidad de España al igual que Franco lo fue".