Un Estado insostenible: la falta de funcionarios para llenar ministerios lastra al Gobierno

Hay quien empieza a hablar de España como un Estado fallido. Como poco, está fallando. La incapacidad de las administraciones para hacer frente a los retos cada vez más complejos de la sociedad ha quedado patente en la gestión de problemas como la borrasca Filomena o la misma pandemia del coronavirus. Cada vez son más y más altas las voces que alertan de que esto puede explicarse por la falta de funcionarios capacitados en España, que como posible secuela del llamado 'síndrome de la nación tardía' -José Luis Villacañasdixit-, y pese a haber tenido una de las estructuras administrativas más avanzadas del mundo, comienza a dar serias muestras de "agotamiento".

Con esa palabra describe a Vozpópuli la situación actual Jordi Solé, el presidente de Fedeca, la asociación de cuerpos superiores de funcionarios de la Administración General del Estado, que apunta a dos motivos fundamentales para explicar el porqué. Por un lado, "España paga mal a sus altos funcionarios en comparación con otros países" o el sector privado, e incluso con las administraciones autonómicas y locales, que habitualmente ofrecen sueldos superiores a los que aspiran los empleados públicos de la administración central: "No arregla nada bajar el sueldo de los altos cargos".

Este problema se ha agravado con la creación de carteras que o bien no existían -como Agenda 2030 o Consumo- o bien han sido divididas, multiplicando así las estructuras necesarias para sostener el 'Leviatán' administrativo, como por ejemplo ha ocurrido con la separación de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aunque no es un problema exclusivo de Podemos, atañe especialmente a las áreas gestionadas por la formación morada, lastrando por ende la gestión de todo el Gobierno en un momento crítico para el devenir de España, cuando tiene ante sí asuntos pendientes tan importantes como la transición ecológica, el fenómeno de la despoblación, la digitalización o la implementación de criterios de transparencia en las administraciones públicas.

La tradición de PP y PSOE frente a la inexperiencia de Podemos

"El PSOE y el PP tienen sus cuadrillas, eso Podemos no lo tenía", apunta por su parte a este diario un alto funcionario de la Administración General del Estado que prefiere mantener su identidad en el anonimato: "Pueden cubrir los puestos, pero no saben funcionar...". Según esta fuente autorizada, "el problema está en que no hay gente suficiente con relumbrón": "Entonces terminas teniendo a un veterinario o un ingeniero de minas al frente de una dirección de recursos humanos o lo que haya".

El presidente de Fedeca insiste en que que desde su asociación no cargan "contra los partidos políticos en función de su color", pero se asume que tienen menos problemas "los ministerios detentados por partidos con tradición de gobierno", pues cuentan con "su red clientelar", "su corte de gente", funcionarios afines al PSOE o al PP que gracias a esa condición puede acceder más fácilmente a puestos directivos cuando la formación de turno accede al poder ejecutivo. Y esos problemas no solo se presentan a la hora de cubrir puestos directivos, que por su remuneración son los más atractivos, sino sobre todo en los niveles más básicos que sostienen las estructuras ministeriales.

"Para rellenar las estructuras con empleados públicos hay verdaderas dificultades, porque la administración no tiene tanta gente a su disposición", afirma el alto funcionario

"Para rellenar las estructuras con empleados públicos hay verdaderas dificultades, porque la administración no tiene tanta gente a su disposición", afirma el alto funcionario: "Cuando te pones a buscar 'curritos', como secretarios o jefes de servicio, ya no hay gente, y si los hay, están donde están y prefieren no moverse porque no quieren más carga de trabajo". "Tienen pocos incentivos para irse de aventura, especialmente a los nuevos ministerios que se han creado, porque tampoco saben si va a durar, como por ejemplo ocurre con el Ministerio de Universidades", advierte: "Pero también ha ocurrido en Sanidad, y es del PSOE".

El incentivo de la productividad

Tampoco los sueldos son homogéneos dentro de la Administración General del Estado. Cada ministerio cuenta con su propio baremo de productividades. Aunque la base salarial sea la misma, la remuneración final por el mismo cargo varía ostensiblemente en función del destino, lo que hace que unos sean "más interesantes" que otros: Hacienda o Función Pública cuentan con las mayores -"quien parte y reparte se lleva la mejor parte"- mientras que en Cultura o Asuntos Exteriores se abonan las menos cuantiosas.

Algunos de estos complementos no son públicos y en ocasiones el reparto de determinadas gratificaciones -por ejemplo, las conocida coloquialmente como bufandas- sigue criterios arbitrarios, distintos en cada ministerio, donde por tradición, costumbre o inercia se han perpetuado estas prácticas poco conocidas. Quienes saben de ellas, porque les va el sueldo en ello, reconocen que el volumen de la bonificación es un incentivo a la hora de elegir el destino.

Cada ministerio cuenta con su propio baremo de productividades y la cuantía influye cuando un funcionario elige su destino

Los problemas para encontrar funcionarios tienen que ver también con una cuestión de prestigio, la buena imagen celosamente tratan de preservar los miembros de los cuerpos de élite del Estado. De puertas para adentro, muchos reconocen que no está igualmente visto trabajar para un ministerio del PSOE que para uno de Podemos. "Tengo compañeros que no han dado el paso", explica Solé, sabedor de que España "es un país de etiquetas", y aceptar según qué puestos puede implicar que un funcionario reputado y avalado por su trayectoria independiente "sea calificado como miembro del Gobierno" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Jordi Solé habla también del inconveniente añadido de la exposición mediática a la que se ven sometidos los funcionarios al ocupar determinados cargos, como ha ocurrido con los 'expertos' del Ministerio de Sanidad que han asesorado a Salvador Illa desde el estallido de la pandemia: el puñado empleados públicos con los que trabaja el técnico Fernando Simón en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y cuyos nombres han trascendido por orden del Consejo de Transparencia. "Acaban siendo acribillados por la prensa", lamenta Solé.

El modelo de Portugal para designar a funcionarios de confianza

Por todo ello, el presidente de Fedeca propone aplicar en España el modelo que fue impuesto por la Unión Europea a Portugal tras el rescate por la crisis de 2008, un modelo "de éxito" que permite "cubrir los puestos con criterios de profesionalidad", desechando que el único mérito sea la antigüedad del funcionario o que pueda ser nombrado a discreción por el ministro en el cargo. El sistema portugués permite que el ministro elija a un personal que indudablemente ejerce una labor que requiere de confianza, pero que debe seleccionarlo de entre los designados por órganos independientes que velan por distinguir la capacidad de los candidatos.

Fedeca propone importar a España el modelo portugués, en el que el Gobierno elige a sus funcionarios de confianza después de que estos superen un procesos que garanticen su capacitación

"Todos los cargos que sean la culminación de la administración pública, salvo ministros y secretarios de Estado, tendrían que ser elegidos por el ministro, pero los candidatos pasarían un proceso previo, y además el mandato de los altos cargos sería distinto para que no coincidiera exactamente con el de cada nuevo Gobierno", señala el presidente de Fedeca, organización que lleva años reclamando reformas en ese sentido y que se muestra abierta a que se cree "algún mecanismo" para "poder echar al funcionario indolente", cosa prácticamente imposible en la actualidad. "Lo que tampoco puede ser es que al alto cargo le puedan apartar por caerle mal al ministro", apostilla Jordi Solé.

Urge una reforma y Fedeca apuesta por un gran pacto de Estado. A riesgo de caer en una zona común, la asociación de altos funcionarios cree que "solo así se podría resolver" este "problema complejo y de causas profundas" que "requiere calma y reflexión". En parte, la Ley de Función Pública que prepara el Gobierno de coalición podría solucionarlo. Es uno de los grandes asuntos que se ha encontrado el socialista Miquel Iceta sobre la mesa del antiguo despacho de su antecesora en Función Pública, Carolina Darias, con quien Fedeca no ha tenido la oportunidad de reunirse por supuestas cuestiones de agenda. Aquello del 'vuelva usted mañana', que ya no se sostiene en la sociedad de la inmediatez.