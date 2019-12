El Brexit da el escaño a la fugada Ponsatí en la eurocámara

El PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox y Lliures por Europa, la candidatura encabezada por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ganarán un eurodiputado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que permitirá a España pasar de 54 a 59 escaños en la eurocámara.

Dos de los beneficiados serán Gabriel Mato, hermano de la exministra de Sanidad del PP, yClara Ponsatí, la exconsejera de la Generalitat de Cataluña que se encuentra huida de la Justicia en Escocia.

Así lo comunicaron a Servimedia fuentes de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, que indicaron que este reparto corresponde simplemente a la aplicación de la Ley D'Hondt pasando de repartir 54 diputados a 59. Al haber más escaños que repartir y correr la lista, tienen su oportunidad los primeros nombres que no resultaron elegidos en cada candidatura en las elecciones de mayo pasado.

Los beneficiados

Según indicaron a esta agencia fuentes de los respectivos partidos, por el PSOE tomaría el acta el murciano Marcos Ros; por el PP el canario Gabriel Mato, hermano de la exministra de Sanidad; por Ciudadanos el jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez; por Vox la farmacéutica y madre de familia numerosa Margarita de la Pisa; y por Lliures la exconsejera de Educación de la Generalitat de Cataluña y también huida de la Justicia española Clara Ponsatí, que reside actualmente en Escocia.

Los cinco partidos beneficiados por el Brexit tienen ya representación en el Parlamento Europeo, pero, precisaron las fuentes consultadas de la Oficina del Parlamento Europeo, los dos de Lliures por Europa todavía no gozan de condición de eurodiputados por no haber acatado la Constitución Española: son el propio Puigdemont y el ex consejero de Sanidad de la Generalitat y miembro de ERC Toni Comín. Ponsatí también tendría que pasar por ese trámite para ser eurodiputada.