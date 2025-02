Frank Cuesta, detenido en Tailandia

El reconocido activista y ex presentador de televisión Frank Cuesta ha sido detenido en Tailandia. Sin embargo, la causa de su arresto no está relacionada con las querellas que su expareja, Yuyee, interpuso en su contra, sino con una nueva denuncia por la presunta posesión de especies de animales ilegales dentro del Santuario que dirige. Así lo ha confirmado el youtuber Javi Oliveira, amigo cercano de Cuesta, quien ha compartido detalles sobre su delicada situación.



Desde hace días, se sabía que Frank Cuesta enfrentaba un panorama complicado debido a las acciones legales iniciadas por Yuyee, pero el verdadero motivo de su detención ha resultado ser completamente diferente. La Policía de Tailandia ha publicado un informe en el que se detalla la acusación contra Cuesta y Oliveira ha salido a dar más información sobre lo sucedido.

Lo han conseguido:



Frank Cuesta está en la cárcel. pic.twitter.com/l4OTb4PpEI — Javi Oliveira (@javioliveira) February 27, 2025

Según su testimonio, detrás de esta denuncia podría estar alguien que ha tenido relación con el Santuario de Frank Cuesta. "Hay gente que ha estado en el Santuario y lleva meses escribiéndome e intentando meter mierda de Frank. A mí me ha llamado la atención que esas personas me hayan contactado moviendo el post de la Policía de Investigación de Tailandia", afirmó en su último vídeo.



Respecto a la situación actual de Cuesta, el youtuber señaló que se encuentra en comisaría y que su familia debe llevarle comida. "Ahora mismo está detenido, puede que salga. Yo sinceramente no las tengo todas conmigo, allí las cosas funcionan de forma más estricta. A Frank se lo han llevado a comisaría y está ahora mismo durmiendo allí, en el suelo. En las próximas horas se sabrá si sale", explicó Oliveira.



Por el momento, se desconoce si Frank Cuesta podrá recuperar su libertad en las próximas horas o si la justicia tailandesa decidirá denegarle la fianza. Lo que es seguro es que el caso ha generado una gran expectación y continuará desarrollándose en los próximos días. Su círculo más cercano está a la espera de que el propio Frank pueda salir y dar su versión de los hechos.