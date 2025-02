Francia y Suiza investigan una presunta trama de blanqueo alrededor de Plus Ultra y Venezuela

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia y la Fiscalía de Ginebra han requerido la colaboración de su homóloga española, la Fiscalía Anticorrupción, para avanzar en la investigación de una presunta trama de blanqueo de capitales que involucraría a Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno de España durante la pandemia con 53 millones de euros, según se desprende de documentación judicial cotejada por este medio. A preguntas de Vozpópuli, desde la compañía aseguran no haber recibido ninguna notificación al respecto de esta investigación, al tiempo que desde las autoridades judiciales involucradas no se han hecho comentarios oficiales.

De la documentación cotejada por este periódico se desprende que las Fiscalías de Francia y Ginebra han iniciado una investigación alrededor de una presunta trama de blanqueo de capitales que operaría tanto en esos países como en España. El origen de la red pasaría por fondos "ilícitos" procedentes de "actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía", ligados a fondos públicos de los llamados Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del Gobierno de Nicolás Maduro, así como a ventas de oro del Banco de Venezuela.

De la trama participarían personas "extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español", según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción remitido a la Audiencia Nacional, en el que constan también alusiones a registros de domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción 1 ante las peticiones de los fiscales internacionales.

La aerolínea Plus Ultra figuraría como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con sociedades de la "organización criminal, implicadas en las ventas de oro"

Siempre según la citada documentación, en línea con informaciones avanzadas por Abc, la aerolínea Plus Ultra figuraría como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con sociedades de la "organización criminal, implicadas en las ventas de oro". Como parte de la denuncia de la Fiscalía, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos y a la remisión de cantidades por parte de la primera de ellas a otra empresa a una cuenta de Panamá.

Algunos de estos contratos habrían dado cobertura a las "correspondientes devoluciones" que habría hecho Plus Ultra a cuentas en el extranjero de sociedades de la trama tras recibir, el 9 de marzo de 2021, la ayuda del Gobierno de España por valor de 53 millones. Fue el segundo rescate tras el de Air Europa, y el más polémico por cuestionarse que cumpliera los requisitos y por su conexiones con el régimen de Nicolás Maduro. Un extremo que a juicio del Ministerio Público español constituye indicio de una defraudación al Estado, motivación por la que ha requerido a la Audiencia Nacional que entrara en materia por considerarla competente ante la "envergadura" de los hechos susceptibles de investigación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plantea que la denuncia de la Fiscalía sólo "tangencialmente" menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para "la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delicitiva". Por contra, insta al Ministerio Público a remitir la nueva información disponible al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por ser éste el que ya comenzó una investigación penal alrededor del citado rescate.

La juez Esperanza Collazos acabó archivando la causa a principios de 2023 después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la imputación de Plus Ultra por haber sido cursada fuera del plazo procesal de doce meses. La Audiencia Nacional ha instado ahora al Ministerio Público a que remita la nueva información a su alcance al Juzgado 15 para que decida si estima reabrir la causa.

Movimientos en el banco panameño que salvó a Plus Ultra de la disolución

La información relativa a la investigación europea sobre Plus Ultra trasciende meses después de que se conocieran novedades en torno a los acreedores de la compañía. Como informó Vozpópuli, Panacorp Casa de Valores, el banco panameño que salvó de la disolución a Plus Ultra justo antes de la covid con un préstamo participativo, cedió los derechos de cobro a Snip Aviation, la sociedad a través de la cual los empresarios de origen venezolano Roberto Reyes y Raif El Arigie Harbie controlan la mayoría del capital de Plus Ultra.

La transacción se produjo a finales del año 2023, cuando la aerolínea todavía adeudaba íntegramente el préstamo a Panacorp. La mercantil en España de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie Harbie se convirtió así en acreedora de la compañía justo antes de que cerrara en enero de 2024 su primer ejercicio en positivo desde su creación en Madrid en 2011, con unos 2,66 millones de beneficios.

En el último año antes de recibir la ayuda pública, Plus Ultra contaba con un solo avión, como informó Vozpópuli. Según sus cuentas, la empresa cerró 2020 con una facturación de 94 millones y un resultado negativo de 2,7 millones. Antes de ser rescatada en marzo de 2021, la aerolínea solicitó un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la banca privada española pero ésta se negó a concedérselo por el riesgo que suponía la operación. La compañía cerró el año 2021 con 20,2 millones de euros de pérdidas y el 2022, con 10,5 millones de números rojos.

Un empresario venezolano detrás de la compañía se reunió con Delcy Rodríguez

La aerolínea contaba con el préstamo participativo de Panacorp desde finales del 2017, cuando entraron en Plus Ultra los empresarios venezolanos Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli. Entonces, Panacorp tenía como director a Mohamed Ibrahim Ibrahim, quien sería sobrino del propio Camilo Ibrahim, el magnate venezolano-libanés que admitió un encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en septiembre de 2018. Entonces, todavía era accionista en España de la misma Plus Ultra según se supo posteriormente. Ibrahim entró en la aerolínea española en febrero de 2017 tras inyectar 3,7 millones de euros. Fue en diciembre de ese año cuando se rubricó el préstamo participativo a favor de Plus Ultra por parte de Panacorp.

La referida reunión entre Ibrahim y Delcy Rodríguez en 2018 sucedió después de que la entonces fiscal general de Venezuela Luisa Ortega acusara a Roberto Reyes de integrar la trama de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), una supuesta trama de desfalco de 350 millones de dólares de fondos públicos venezolanos cuyo origen serían proyectos sociales de viviendas y alimentos. Dos meses después de la reunión de Ibrahim con Delcy y el entonces ministro de Industria y Comercio Tarek El Aissami, la entonces opositora Asamblea Nacional Venezolana citó a declarar a Reyes e Ibrahim por el asunto de los CLAP, aunque estos nunca comparecieron presencialmente.

Este periódico ha informado de cómo José Luis Rodríguez Zapatero ayudó a Ibrahim a tener acceso a la Embajada española en Caracas entre 2018 y 2019 tras ser vetado por filtrar grabaciones críticas con el régimen, en una reunión empresarial a la que siguieron otras, una de ellas cuatro días antes del rescate de Plus Ultra.

La UCO recoge que Plus Ultra asegura que Víctor de Aldama no le asesoró, a diferencia de Air Europa y Duro Felguera. Plus Ultra transportó a España a venezolanos a los que la trama Koldo consiguió pases especiales durante la pandemia, en unos viajes que organizaron Aldama y Koldo García con documentos firmados por la secretaria de José Luis Ábalos. Vozpópuli ha revelado que la aerolínea rescatada traslada valijas diplomáticas cuando el régimen de Maduro se lo solicita.

Recientemente, el mismo Ibrahim Issa ha aflorado una sociedad dedicada a la consultoría en Madrid que comparte su sede social con la misma Snip Aviation de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie Harbie.