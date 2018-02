El ex director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de la empresa del Metro de Madrid (Mintra) Jesús Trabada, responsable de que OHL no fuera sancionada pese a que paralizó la construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero por el que presuntamente Ignacio González cobró una mordida superior el millón de euros, acabó siendo socio de Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, según reconoce en su declaración ante el magistrado que instruye el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón.

“¿Y es usted el que toma la decisión de paralizar ese expediente como director general de Infraestructuras que era todavía?”, le pregunta de forma directa la fiscal, a la que Trabada responde: “Sí, nosotros tomamos esa decisión asesorados por Garrigues". “Al hilo de eso viene la primera pregunta que le he hecho sobre si ha cobrado alguna comisión por firmar ese expediente de paralización”, explica después la fiscal al imputado, a quién aclara que tienen “la sospecha de que ha podido recibir alguna cantidad”, algo que negó el imputado.

Trabada, que fue número dos de Francisco Granados en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y que poco antes de abandonar en junio de 2011 el Ejecutivo de Esperanza Aguirre acordó suspender el expediente que se había abierto contra OHL, admitió que pocos meses después, el 28 de diciembre de 2011, creó la empresa Bustren, en la que acabarían integrándose el propio Javier López Madrid, pero también Ignacio Palacios, imputado en el caso Púnica como presunto testaferro de Francisco Granados.

La creación de esta empresa, según constata la fiscal en su interrogatorio, coincide en el año en el que se está negociando “si paga o no paga OHL una sanción importante, porque no ha cumplido con las estipulaciones del contrato por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero”.

Las fechas

En el interrogatorio, la fiscal se interesa por las fechas concretas de las negociaciones: “¿Cuando se decide que no pague esa deuda que tiene por no haber cumplido el contrato? ¿de qué mes estamos hablando?”, preguntó la representante del ministerio público, que no obtuvo en un primer momento respuesta del imputado.

Sin embargo, Trabada tuvo que reconocer que mientras él era el máximo responsable de Mintra, la empresa pública madrileña que se encarga principalmente del Metro de Madrid, se pararon las obras: “Y yo apercibo de que la parada conlleva penalizaciones e iniciamos un expediente de penalizaciones”. Pero tras iniciarse este expediente, según la declaración de Trabada, los abogados de OHL se comprometen a continuar las obras, lo que convence a este cargo de Aguirre para no sancionar a la constructora.

”Usted está cuando se para, luego está usted cuando se toma la decisión de no seguir adelante con ese expediente de penalización”, relata la fiscal, a la que el imputado justifica la decisión: “No tenía sentido porque ellos deciden reactivar las obras con un programa con el que no cobraban más dinero ni había retrasos en la obra”, destaca Trabada, que reconoce que la decisión la adoptó a principios de 2011.

"La casualidad"

Entonces la fiscal pregunta por el motivo por el que López Madrid entró en la empresa, y si realizó alguna aportación económica a la misma: “Se lo digo por la casualidad de que tengan este problema con OHL y que luego usted crea una empresa con Javier López Madrid”, explica la responsable del ministerio público.

“No tiene nada que ver”, se defendió el imputado, que aclaró que la entrada de López Madrid en su empresa Bustren se produce dos años y medio después de haberla creado, y que el yerno de Villar Mir iba a aportar trabajos a la sociedad: “Su experiencia en OHL y las relaciones internacionales de su empresa”.

Testaferro de Granados

En el interrogatorio, la fiscal también pregunta al imputado sobre otro de sus socios en la firma Bustren. En concreto sobre Ignacio Palacios, presunto testaferro de Francisco Granados: “¿Ignacio Palacios representa a alguna persona?, lo digo por mis conocimientos de esta persona y como soy fiscal en otras causas en las que puede estar [Púnica], considero que le puedo preguntar en este momento, porque me ha llamado la atención”, justificó la fiscal.

“En principio está como él”, contestó Trabada, que poco después reconocía, tras nuevas preguntas de la fiscal, que las acciones de su firma, Bustren, son al portador, por lo que el dueño podría ser cualquier otra persona.

“Ignacio Palacios era el jefe de gabinete de Granados cuando fue consejero. No sé de quién era el dinero porque podía ser de cualquiera porque las acciones tenían un carácter nominal”, explicó Trabada, que aseguró que dio entrada a Palacios en el accionariado de su empresa para “engrasar sus ganas de colaboración”.

Esta respuesta fue suficiente para la fiscal, que reconoció que esta parte del interrogatorio del imputado en Lezo “es objeto de otro procedimiento”, en referencia a la Púnica, “ya lo miraremos tranquilamente”, explicó la funcionaria.

Pero la fiscal también aludió a la nota de la agenda profesional de Javier López Madrid, descubierta por la Guardia Civil, en la que el yerno de Villar Mir había apuntado una reunión con Trabada durante la tramitación de la adjudicación a OHL del tren Móstoles-Navalcarnero.

“¿No se reunió con Javier López Madrid ni con ningún otro trabajador de OHL para hablar de esto? ¿Recibió alguna indicación de Javier López Madrid antes de ser adjudicado este contrato?”, pregunta la fiscal.

La funcionaria también consideró “curioso” que el 25 de julio de 2007, cuando estaban en el plazo de presentación de las ofertas, que López Madrid tuviera una cita con Trabada para “darle instrucciones de Nacho. Se reunió con usted para darle instrucciones del tal Nacho?”, preguntó la fiscal.

“Nunca. No tengo ni idea de lo que ha querido decir este señor y yo ni le conocía, ni sé cual es su intención. Durante el periodo de adjudicación, estamos hablando de 2007, no conocía a Javier López Madrid. Yo le conocí cuando el contrato se empezó a venir abajo por los ingresos”, completó el ex director de Transportes del Gobierno de Esperanza Aguirre.