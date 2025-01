Fiscalía pide dos años de cárcel para el hombre que paró una misa y amenazó a los feligreses

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales dos años de prisión para un acusado de increpar y amenazar a un cura, a un monaguillo y a un feligrés cuando el primero estaba dando misa en una iglesia de Madrid, por lo que será juzgado por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos.



La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el jueves próximo el juicio por esta causa en la que C.G.G., de 62 años, se sentará en el banquillo como presunto autor de dicho delito en la modalidad de interrupción de acto religioso.



En su escrito de acusación el Ministerio Público relata que el acusado entró la noche del 12 de agosto de 2023 en la parroquia Nuestra Señora de Begoña, situada en la madrileña calle de Marcos de Orueta, donde se estaba celebrando una misa a la que asistían numerosos feligreses.



Añade que en el momento en el que se estaba celebrando la eucaristía el acusado se acercó al sacerdote, que se encontraba en el altar, increpándole a él y al monaguillo.



Les dijo gritando: "A ti te lo advertí el otro día, que no me molestéis porque si me seguís molestando os voy a molestar yo a vosotros y os voy a impedir dar la misa. Vamos que a la próxima me lío a tirar petardos o tiro aquí lo que haga falta para que no me molestéis".



Asimismo el acusado se dirigió a uno de los feligreses que se encontraba en la iglesia al que le dijo: "A ti un día de estos te voy a partir la cara", siempre según el relato del fiscal. La Fiscalía señala que como consecuencia de todo ello el acusado alteró el normal desarrollo de la ceremonia religiosa, que se paralizó durante quince minutos hasta que finalmente abandonó el lugar.